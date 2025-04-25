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Ученые прогнозируют вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке
Ученые прогнозируют вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке - 25.04.2025, ПРАЙМ
Ученые прогнозируют вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке
Ученые прогнозируют вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке в 2025 году на уровне 312 тысяч тонн, это ниже показателей трех предыдущих лет, заявил в... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T05:04+0300
2025-04-25T05:04+0300
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экономика
южно-сахалинск
охотское море
дальний восток
росрыболовство
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 апр – ПРАЙМ. Ученые прогнозируют вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке в 2025 году на уровне 312 тысяч тонн, это ниже показателей трех предыдущих лет, заявил в пятницу директор ВНИРО Кирилл Колончин.
"На 2025 год ВНИРО подготовил прогноз вылова в Дальневосточном хозяйственном бассейне на уровне 312 тысяч тонн, что существенно ниже объемов добычи в предыдущие три цикличных года и близко к уровню вылова в 2022 и 2024 годах. Доля горбуши составит 61%, или в весовом исчислении 189 тысяч тонн; это существенно ниже улова за предыдущие три года и обусловлено снижением выживаемости из-за продолжающегося потепления климата", - отметил Колончин на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета в Южно-Сахалинске.
По мнению главы отраслевой науки, в соответствии с прогнозом снизятся объемы промысла горбуши в основных районах воспроизводства лососей – это северо-восточное и западное побережья Камчатки, Восточно-Сахалинская подзона и материковое побережье Охотского моря. Данную тенденцию подтверждают результаты траловых съемок, проведенных специалистами осенью 2024 года в Беринговом и Охотском морях.
Директор ВНИРО добавил, что из прогнозируемых объемов добычи тихоокеанских лососей в 2025 году основная доля придется на Камчатский край (около 200 тысяч тонн), на Сахалинскую область – 62 тысячи тонн, Хабаровский край – 36 тысяч тонн и примерно 14 тысяч тонн могут выловить рыбаки Колымы, Чукотки и Приморья.
Дальневосточный научно-промысловый совет проходит в Южно-Сахалинске под председательством руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова. Участники обсудят итоги охотоморской минтаевой путины сезона "А", организацию промысла тихоокеанских лососей в 2025 году, а также вопросы промышленной добычи тихоокеанской сельди, регулирование промысла тихоокеанской трески и проведение исследований по обоснованию допустимых уловов водных биологических ресурсов в 2026 году.
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южно-сахалинск, охотское море, дальний восток, росрыболовство
Экономика, Южно-Сахалинск, Охотское море, Дальний Восток, Росрыболовство
Ученые прогнозируют вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке
ВНИРО: вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке в 2025 году составит 312 тысяч тонн
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 апр – ПРАЙМ. Ученые прогнозируют вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке в 2025 году на уровне 312 тысяч тонн, это ниже показателей трех предыдущих лет, заявил в пятницу директор ВНИРО Кирилл Колончин.
"На 2025 год ВНИРО подготовил прогноз вылова в Дальневосточном хозяйственном бассейне на уровне 312 тысяч тонн, что существенно ниже объемов добычи в предыдущие три цикличных года и близко к уровню вылова в 2022 и 2024 годах. Доля горбуши составит 61%, или в весовом исчислении 189 тысяч тонн; это существенно ниже улова за предыдущие три года и обусловлено снижением выживаемости из-за продолжающегося потепления климата", - отметил Колончин на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета в Южно-Сахалинске.
По мнению главы отраслевой науки, в соответствии с прогнозом снизятся объемы промысла горбуши в основных районах воспроизводства лососей – это северо-восточное и западное побережья Камчатки, Восточно-Сахалинская подзона и материковое побережье Охотского моря. Данную тенденцию подтверждают результаты траловых съемок, проведенных специалистами осенью 2024 года в Беринговом и Охотском морях.
Директор ВНИРО добавил, что из прогнозируемых объемов добычи тихоокеанских лососей в 2025 году основная доля придется на Камчатский край (около 200 тысяч тонн), на Сахалинскую область – 62 тысячи тонн, Хабаровский край – 36 тысяч тонн и примерно 14 тысяч тонн могут выловить рыбаки Колымы, Чукотки и Приморья.
Дальневосточный научно-промысловый совет проходит в Южно-Сахалинске под председательством руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова. Участники обсудят итоги охотоморской минтаевой путины сезона "А", организацию промысла тихоокеанских лососей в 2025 году, а также вопросы промышленной добычи тихоокеанской сельди, регулирование промысла тихоокеанской трески и проведение исследований по обоснованию допустимых уловов водных биологических ресурсов в 2026 году.