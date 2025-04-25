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Завершились переговоры Путина и Уиткоффа в Кремле
Завершились переговоры Путина и Уиткоффа в Кремле - 25.04.2025, ПРАЙМ
Завершились переговоры Путина и Уиткоффа в Кремле
Кортеж, в котором, предположительно, находится спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, покинул Кремль после переговоров спецпосланника с... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T17:26+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Кортеж, в котором, предположительно, находится спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, покинул Кремль после переговоров спецпосланника с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости. Колонна автомобилей заехала на кремлевскую территорию около 13.50, а около 14.20 пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что российский лидер принимает спецпосланника президента США. Частный самолет из США сел в аэропорту "Внуково-2" ранее в пятницу на фоне информации о планах Уиткоффа приехать в Россию, передавал корреспондент РИА Новости. Согласно данным Flightradar24, самолет Bombardier Global 7500 ранее вылетел из Флориды, пересек границу с РФ около 9.40 мск. Впоследствии с территории аэропорта в сторону Москвы проследовал кортеж в сопровождении полиции.
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рф, стив уиткофф, дональд трамп, владимир путин, переговоры, сша
Политика, РФ, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Владимир Путин, переговоры, США
Завершились переговоры Путина и Уиткоффа в Кремле
Кортеж, в котором, предположительно, находится Уиткофф, покинул Кремль
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Кортеж, в котором, предположительно, находится спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, покинул Кремль после переговоров спецпосланника с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости.
Колонна автомобилей заехала на кремлевскую территорию около 13.50, а около 14.20 пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что российский лидер принимает спецпосланника президента США.
Частный самолет из США сел в аэропорту "Внуково-2" ранее в пятницу на фоне информации о планах Уиткоффа приехать в Россию, передавал корреспондент РИА Новости. Согласно данным Flightradar24, самолет Bombardier Global 7500 ранее вылетел из Флориды, пересек границу с РФ около 9.40 мск. Впоследствии с территории аэропорта в сторону Москвы проследовал кортеж в сопровождении полиции.
Путин принимает Уиткоффа в Кремле