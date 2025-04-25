https://1prime.ru/20250425/uitkoff-857037572.html

Самолет, на котором в Россию прибыл Уиткофф, вылетел из Москвы

Самолет, на котором в Россию прибыл Уиткофф, вылетел из Москвы - 25.04.2025, ПРАЙМ

Самолет, на котором в Россию прибыл Уиткофф, вылетел из Москвы

Самолет, на котором, предположительно, в пятницу прилетел спецпосланник президента США Стив Уиткофф, вылетел из Москвы, следует из данных сервиса Flightradar24. | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T18:28+0300

2025-04-25T18:28+0300

2025-04-25T18:28+0300

сша

стив уиткофф

россия

владимир путин

юрий ушаков

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Самолет, на котором, предположительно, в пятницу прилетел спецпосланник президента США Стив Уиткофф, вылетел из Москвы, следует из данных сервиса Flightradar24. По информации сервиса, самолет Bombardier Global 7500 вылетел из "Внуково" примерно в 18.10 мск. Встреча президента РФ Владимира Путина и Уиткоффа прошла в Кремле в пятницу. С российской стороны также участие принимали помощник президента России Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В субботу Уиткофф, как ожидается, будет участвовать в непрямых переговорах с Ираном. В субботу в оманской столице Маскате пройдут консультации технических групп исламской республики и США.

https://1prime.ru/20250425/vstrecha-857037322.html

сша

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сша, стив уиткофф, россия, владимир путин, юрий ушаков