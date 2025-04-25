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Самолет, на котором в Россию прибыл Уиткофф, вылетел из Москвы - 25.04.2025, ПРАЙМ
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Самолет, на котором в Россию прибыл Уиткофф, вылетел из Москвы
Самолет, на котором в Россию прибыл Уиткофф, вылетел из Москвы - 25.04.2025, ПРАЙМ
Самолет, на котором в Россию прибыл Уиткофф, вылетел из Москвы
Самолет, на котором, предположительно, в пятницу прилетел спецпосланник президента США Стив Уиткофф, вылетел из Москвы, следует из данных сервиса Flightradar24. | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T18:28+0300
2025-04-25T18:28+0300
сша
стив уиткофф
россия
владимир путин
юрий ушаков
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Самолет, на котором, предположительно, в пятницу прилетел спецпосланник президента США Стив Уиткофф, вылетел из Москвы, следует из данных сервиса Flightradar24. По информации сервиса, самолет Bombardier Global 7500 вылетел из "Внуково" примерно в 18.10 мск. Встреча президента РФ Владимира Путина и Уиткоффа прошла в Кремле в пятницу. С российской стороны также участие принимали помощник президента России Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В субботу Уиткофф, как ожидается, будет участвовать в непрямых переговорах с Ираном. В субботу в оманской столице Маскате пройдут консультации технических групп исламской республики и США.
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сша, стив уиткофф, россия, владимир путин, юрий ушаков
США, Стив Уиткофф, РОССИЯ, Владимир Путин, Юрий Ушаков
18:28 25.04.2025
 
Самолет, на котором в Россию прибыл Уиткофф, вылетел из Москвы

Flightradar24: самолет, на котором, вероятно, Уиткофф прибыл в Россию, вылетел из Москвы

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет специального посланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа садится в аэропорту "Внуково-2" в Москве
Самолет специального посланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа садится в аэропорту Внуково-2 в Москве - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Самолет, на котором, предположительно, в пятницу прилетел спецпосланник президента США Стив Уиткофф, вылетел из Москвы, следует из данных сервиса Flightradar24.
По информации сервиса, самолет Bombardier Global 7500 вылетел из "Внуково" примерно в 18.10 мск.
Встреча президента РФ Владимира Путина и Уиткоффа прошла в Кремле в пятницу. С российской стороны также участие принимали помощник президента России Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
В субботу Уиткофф, как ожидается, будет участвовать в непрямых переговорах с Ираном. В субботу в оманской столице Маскате пройдут консультации технических групп исламской республики и США.
Президент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом
Ушаков раскрыл детали прошедшей встречи Путина и Уиткоффа
18:14
 
СШАСтив УиткоффРОССИЯВладимир ПутинЮрий Ушаков
 
 
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