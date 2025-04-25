https://1prime.ru/20250425/uregulirovanie-857022288.html
Reuters представило проект по Украине, предложенный США
Reuters представило проект по Украине, предложенный США - 25.04.2025, ПРАЙМ
Reuters представило проект по Украине, предложенный США
Спецпредставитель США Стив Уиткофф на переговорах в Париже представил Европе и Украине список предложений по украинскому урегулированию. Его публикует агентство | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T12:43+0300
2025-04-25T12:43+0300
2025-04-25T13:10+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Спецпредставитель США Стив Уиткофф на переговорах в Париже представил Европе и Украине список предложений по украинскому урегулированию. Его публикует агентство Reuters.Отмечается, что предложение Соединенных Штатов по урегулированию кризиса на Украине подразумевает снятие санкций с России. "Санкции против России, вводимые с 2014 года из-за этого конфликта, будут сняты", - говорится в документе.Также сообщается, что согласно предложению американской стороны, Украина отказывается от намерения вступить в НАТО. Кроме того, предложение включает признание Крыма де-юре и территорий четырех новых регионов де-факто под контролем России.Тем не менее, предложение Вашингтона предусматривает возврат Киеву территории в Харьквской области, а также беспрепятственный проход по Днепру для украинских судов. Ко всему прочему, проект США по урегулированию украинского конфликта предусматривает гарантии безопасности для Украины, в первую очередь за счет Европы."Украина получает надежные гарантии безопасности. Страны-гаранты будут представлять собой специальную группу европейских государств, а также желающих неевропейских государств", - сказано в тексте проекта.В издании заметили, что Украина также должна восстановить контроль над Запорожской АЭС при управлении станции Соединенными Штатами.
https://1prime.ru/20250424/peskov-856991494.html
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россия, сша, украина
Политика, РОССИЯ, США, УКРАИНА
Reuters представило проект по Украине, предложенный США
Reuters опубликовало проект по урегулированию на Украине, предложенный США
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ.
Спецпредставитель США Стив Уиткофф на переговорах в Париже представил Европе и Украине список предложений по украинскому урегулированию. Его публикует
агентство Reuters.
Отмечается, что предложение Соединенных Штатов по урегулированию кризиса на Украине подразумевает снятие санкций с России.
"Санкции против России, вводимые с 2014 года из-за этого конфликта, будут сняты", - говорится в документе.
Также сообщается, что согласно предложению американской стороны, Украина отказывается от намерения вступить в НАТО. Кроме того, предложение включает признание Крыма де-юре и территорий четырех новых регионов де-факто под контролем России.
Тем не менее, предложение Вашингтона предусматривает возврат Киеву территории в Харьквской области, а также беспрепятственный проход по Днепру для украинских судов. Ко всему прочему, проект США по урегулированию украинского конфликта предусматривает гарантии безопасности для Украины, в первую очередь за счет Европы.
"Украина получает надежные гарантии безопасности. Страны-гаранты будут представлять собой специальную группу европейских государств, а также желающих неевропейских государств", - сказано в тексте проекта.
В издании заметили, что Украина также должна восстановить контроль над Запорожской АЭС при управлении станции Соединенными Штатами.
Песков рассказал о контактах России и США