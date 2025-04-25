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Набиуллина дала россиянам совет по покупке валюты

Набиуллина дала россиянам совет по покупке валюты - 25.04.2025, ПРАЙМ

Набиуллина дала россиянам совет по покупке валюты

Глава Банка России Эльвира Набиуллина посоветовала руководствоваться здравым смыслом при покупке валюты, об этом она сказала на пресс-конференции. | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T17:02+0300

2025-04-25T17:02+0300

2025-04-25T17:02+0300

экономика

банк россии

финансы

банки

эльвира набиуллина

покупка валюты

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина посоветовала руководствоваться здравым смыслом при покупке валюты, об этом она сказала на пресс-конференции. "Ну, вот тем экспертам, которые об этом (покупке валюты- ред.) говорят, я напомню, что курс у нас плавающий, мы прогнозов по курсу не даем. А на что ориентироваться людям? Думаю, что, как всегда, лучше всего ориентироваться на здравый смысл", - сказала Набиуллина. Она также отметила, что в здравом смысле "нашим людям не откажешь". "Мы это видим и по их действиям на валютном рынке. Мы видим, что они действуют на валютном рынке абсолютно рационально, с выгодой для себя. И экономисты это называют контрциклическим поведением", - добавила глава ЦБ. При контрциклическом поведении игрок на рынке или обычный гражданин продаёт подорожавший на определённую величину актив (например, доллары), не дожидаясь смены тренда и не стремясь заработать "по-максимуму". И наоборот, снова покупает доллар, когда он несколько дешевеет, не пытаясь "поймать дно". Таким образом, контрциклическое поведение чревато меньшими рыночными рисками. Банк России ранее в пятницу сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 21% годовых дав нейтральный сигнал относительно своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.

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