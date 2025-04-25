Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набиуллина дала россиянам совет по покупке валюты - 25.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250425/valyuta-857034453.html
Набиуллина дала россиянам совет по покупке валюты
Набиуллина дала россиянам совет по покупке валюты - 25.04.2025, ПРАЙМ
Набиуллина дала россиянам совет по покупке валюты
Глава Банка России Эльвира Набиуллина посоветовала руководствоваться здравым смыслом при покупке валюты, об этом она сказала на пресс-конференции. | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T17:02+0300
2025-04-25T17:02+0300
экономика
банк россии
финансы
банки
эльвира набиуллина
покупка валюты
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0c/855703576_0:124:3113:1875_1920x0_80_0_0_3c998f86a27a33de134749dd1aa53912.jpg
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина посоветовала руководствоваться здравым смыслом при покупке валюты, об этом она сказала на пресс-конференции. "Ну, вот тем экспертам, которые об этом (покупке валюты- ред.) говорят, я напомню, что курс у нас плавающий, мы прогнозов по курсу не даем. А на что ориентироваться людям? Думаю, что, как всегда, лучше всего ориентироваться на здравый смысл", - сказала Набиуллина. Она также отметила, что в здравом смысле "нашим людям не откажешь". "Мы это видим и по их действиям на валютном рынке. Мы видим, что они действуют на валютном рынке абсолютно рационально, с выгодой для себя. И экономисты это называют контрциклическим поведением", - добавила глава ЦБ. При контрциклическом поведении игрок на рынке или обычный гражданин продаёт подорожавший на определённую величину актив (например, доллары), не дожидаясь смены тренда и не стремясь заработать "по-максимуму". И наоборот, снова покупает доллар, когда он несколько дешевеет, не пытаясь "поймать дно". Таким образом, контрциклическое поведение чревато меньшими рыночными рисками. Банк России ранее в пятницу сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 21% годовых дав нейтральный сигнал относительно своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
https://1prime.ru/20250425/rassrochka-857034179.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0c/855703576_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_0bc96dd07b4a8da2db5f608a4e5dac98.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банк россии, финансы, банки, эльвира набиуллина, покупка валюты
Экономика, Банк России, Финансы, Банки, Эльвира Набиуллина, покупка валюты
17:02 25.04.2025
 
Набиуллина дала россиянам совет по покупке валюты

Набиуллина: при покупке валюты важно в первую очередь руководствоваться здравым смыслом

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина посоветовала руководствоваться здравым смыслом при покупке валюты, об этом она сказала на пресс-конференции.
"Ну, вот тем экспертам, которые об этом (покупке валюты- ред.) говорят, я напомню, что курс у нас плавающий, мы прогнозов по курсу не даем. А на что ориентироваться людям? Думаю, что, как всегда, лучше всего ориентироваться на здравый смысл", - сказала Набиуллина.
Она также отметила, что в здравом смысле "нашим людям не откажешь".
"Мы это видим и по их действиям на валютном рынке. Мы видим, что они действуют на валютном рынке абсолютно рационально, с выгодой для себя. И экономисты это называют контрциклическим поведением", - добавила глава ЦБ.
При контрциклическом поведении игрок на рынке или обычный гражданин продаёт подорожавший на определённую величину актив (например, доллары), не дожидаясь смены тренда и не стремясь заработать "по-максимуму". И наоборот, снова покупает доллар, когда он несколько дешевеет, не пытаясь "поймать дно". Таким образом, контрциклическое поведение чревато меньшими рыночными рисками.
Банк России ранее в пятницу сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 21% годовых дав нейтральный сигнал относительно своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
Пленарное заседание Госдумы РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
Банк России против запрета рассрочек, заявила Набиуллина
16:50
 
ЭкономикаБанк РоссииФинансыБанкиЭльвира Набиуллинапокупка валюты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала