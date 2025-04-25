https://1prime.ru/20250425/vengriya-857031017.html

Орбан заявил о планах Венгрии трансформировать ЕС

Орбан заявил о планах Венгрии трансформировать ЕС - 25.04.2025, ПРАЙМ

Орбан заявил о планах Венгрии трансформировать ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не собирается покидать Евросоюз, а будет работать над его трансформацией. | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T15:54+0300

2025-04-25T15:54+0300

2025-04-25T15:54+0300

венгрия

ес

виктор орбан

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не собирается покидать Евросоюз, а будет работать над его трансформацией. "Венгрия не покинет ЕС. Мы вместе с партией "Патриоты Европы" трансформируем его, чтобы восстановить тот союз, в который однажды вступили Венгрия и Польша. Тогда брюссельские бюрократы служили на благо людей, а не себя. Тогда брюссельские бюрократы не вмешивались во внутренние политические дебаты стран-членов, как они делают это сейчас в Польше и Венгрии", - написал Орбан в соцсети X.

https://1prime.ru/20250422/vengriya-856932444.html

венгрия

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венгрия, ес, виктор орбан