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В "Абрау-Дюрсо" высоко оценили темпы развития виноделия в России

В "Абрау-Дюрсо" высоко оценили темпы развития виноделия в России - 25.04.2025, ПРАЙМ

В "Абрау-Дюрсо" высоко оценили темпы развития виноделия в России

Виноградарство и виноделие в России сегодня развивается семимильными шагами, хотя еще несколько лет назад отрасль находилась в упадке, заявил РИА Новости... | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T10:46+0300

2025-04-25T10:46+0300

2025-04-25T10:46+0300

бизнес

россия

абрау-дюрсо

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АБРАУ-ДЮРСО, 25 апр - ПРАЙМ. Виноградарство и виноделие в России сегодня развивается семимильными шагами, хотя еще несколько лет назад отрасль находилась в упадке, заявил РИА Новости директор по виноградарству и питомниководству агрофирмы "Юбилейная", входящей в состав Группы компаний "Абрау-Дюрсо", Владимир Большаков. "Еще несколько лет назад виноградарство и виноделие находились в России в реальном упадке... Не было практически никаких мер поддержки. А иностранные производители и вина, и посадочного материала, они доминировали просто в ценовом сегменте. То есть им это обходилось гораздо дешевле. И в отсутствии тогда пошлин на импорт, конкуренцию наши производители не выдерживали", - сказал он в кулуарах открытия питомника виноградных саженцев агрофирмы "Юбилейная". По его словам, так было до 2012 года. "Потом, когда стали внедрять программы по развитию отрасли, то с господдержкой мы стали развиваться, стали сажать новые виноградники",- подчеркнул он. С принятием же закона о вине, заметил Большаков, когда вином теперь признается только продукт, произведенный из винограда, а не из виноматериалов, привезенных из-за рубежа, "отрасль стала просто развиваться в России семимильными шагами, растет качество российского вина". "И сейчас мы чувствуем себя довольно-таки уверенными",- заключил он.

https://1prime.ru/20250423/minselkhoz-856953069.html

абрау-дюрсо

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бизнес, россия, абрау-дюрсо