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Ушаков раскрыл детали прошедшей встречи Путина и Уиткоффа - 25.04.2025, ПРАЙМ
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Ушаков раскрыл детали прошедшей встречи Путина и Уиткоффа
Ушаков раскрыл детали прошедшей встречи Путина и Уиткоффа - 25.04.2025, ПРАЙМ
Ушаков раскрыл детали прошедшей встречи Путина и Уиткоффа
Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, прошедшая в Кремле, была конструктивной и... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T18:14+0300
2025-04-25T18:14+0300
политика
россия
юрий ушаков
кирилл дмитриев
владимир путин
сша
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, прошедшая в Кремле, была конструктивной и полезной. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков."Состоялась трехчасовая беседа, носившая конструктивный и весьма полезный характер", - сообщил Ушаков журналистам.По словам Ушакова, значительная часть встречи была посвящена обсуждению украинского конфликта. "Что касается непосредственно украинского кризиса, то речь шла, в частности, о возможности возобновления прямых переговоров между представителями Российской Федерации и Украины", - сказал помощник президента.Обсуждение этого вопроса стало логичным продолжением договоренности, ранее достигнутой между лидерами России и США. Ушаков отметил, что в рамках этой договоренности продуктивное взаимодействие между странами будет продолжено в максимально активном формате и на различных уровнях."В соответствии с договоренностью, достигнутой между президентами России и Соединенных Штатов, продуктивный российско-американский диалог на различных уровнях будет и далее осуществляться в самом активном режиме", - добавил Ушаков.Помимо украинской тематики, встреча также способствовала сближению позиций Москвы и Вашингтона по другим актуальным международным вопросам. Как отметил Ушаков, достигнутое взаимопонимание может послужить основой для дальнейших консультаций и углубления диалога по целому ряду направлений.Ушаков также отметил, что встреча российского лидера с американским спецпосланником состоялась в символичную дату: сегодня отмечается 80-летие объединения советских и американских войск на Эльбе в 1945 году."Эта встреча, всем известно, символизирует боевое союзничество двух наших стран в борьбе с нацизмом", - дополнил он.Встреча Путина и Уиткоффа прошла в Кремле. С российской стороны также приняли участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
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россия, юрий ушаков, кирилл дмитриев, владимир путин, сша, стив уиткофф
Политика, РОССИЯ, Юрий Ушаков, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, США, Стив Уиткофф
18:14 25.04.2025
 
Ушаков раскрыл детали прошедшей встречи Путина и Уиткоффа

Ушаков: встреча Путина и Уиткоффа была конструктивна и несла полезный характер

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом
Президент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом
© POOL
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, прошедшая в Кремле, была конструктивной и полезной. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
"Состоялась трехчасовая беседа, носившая конструктивный и весьма полезный характер", - сообщил Ушаков журналистам.
По словам Ушакова, значительная часть встречи была посвящена обсуждению украинского конфликта.
"Что касается непосредственно украинского кризиса, то речь шла, в частности, о возможности возобновления прямых переговоров между представителями Российской Федерации и Украины", - сказал помощник президента.
Обсуждение этого вопроса стало логичным продолжением договоренности, ранее достигнутой между лидерами России и США. Ушаков отметил, что в рамках этой договоренности продуктивное взаимодействие между странами будет продолжено в максимально активном формате и на различных уровнях.
"В соответствии с договоренностью, достигнутой между президентами России и Соединенных Штатов, продуктивный российско-американский диалог на различных уровнях будет и далее осуществляться в самом активном режиме", - добавил Ушаков.
Помимо украинской тематики, встреча также способствовала сближению позиций Москвы и Вашингтона по другим актуальным международным вопросам. Как отметил Ушаков, достигнутое взаимопонимание может послужить основой для дальнейших консультаций и углубления диалога по целому ряду направлений.
Ушаков также отметил, что встреча российского лидера с американским спецпосланником состоялась в символичную дату: сегодня отмечается 80-летие объединения советских и американских войск на Эльбе в 1945 году.
"Эта встреча, всем известно, символизирует боевое союзничество двух наших стран в борьбе с нацизмом", - дополнил он.
Встреча Путина и Уиткоффа прошла в Кремле. С российской стороны также приняли участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Президент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом
Завершились переговоры Путина и Уиткоффа в Кремле
17:26
 
ПолитикаРОССИЯЮрий УшаковКирилл ДмитриевВладимир ПутинСШАСтив Уиткофф
 
 
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