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В ВТБ сравнили высокую ставку ЦБ с обязательным периодом приема антибиотика

В ВТБ сравнили высокую ставку ЦБ с обязательным периодом приема антибиотика - 25.04.2025, ПРАЙМ

В ВТБ сравнили высокую ставку ЦБ с обязательным периодом приема антибиотика

Ключевую ставку ЦБ РФ снижать пока рано, ведь период повышенной ставки можно сравнить с обязательным периодом приема "экспериментального антибиотика",... | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T10:04+0300

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Ключевую ставку ЦБ РФ снижать пока рано, ведь период повышенной ставки можно сравнить с обязательным периодом приема "экспериментального антибиотика", преждевременная отмена которого приведет к рецидиву, заявил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Ключевая ставка Банка России находится на рекордном уровне в 21% годовых с конца октября прошлого года. В марте регулятор ожидаемо сохранил ее на этой отметке третий раз подряд, дав умеренно жесткий сигнал по своим дальнейшим шагам: рассмотрит вопрос о повышении ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели. Очередное заседание ЦБ по ставке пройдет 25 апреля, и опрошенные РИА Новости аналитики единогласно считают, что регулятор снова оставит ставку на уровне 21%. "Наш период повышенной ставки - это своего рода, когда нам нужно найти какой-то обязательный период приема антибиотика. То есть если высокая ставка – это антибиотик, причем неизвестный какой-то науке медицинской, а экспериментальный, потому что у пациента с таким анамнезом, как у России… такого пациента мировая макроэкономика еще не видела. Поэтому мы принимаем сейчас экспериментальный антибиотик", - сказал Пьянов. "Даже наш основной врач на Неглинной (ЦБ РФ - ред.) не может сказать, какой период его приема, но если этот прием антибиотика прервать раньше срока, то начнется обратно рецидив, появление симптомов. И самое плохое - это резистентность к этому антибиотику. И нам придется опять находить новый экспериментальный антибиотик, более сильный, чем сейчас принимаемый… Центральный банк будет дожидаться гарантированного преодоления всех симптомов, потому что в противном случае эта резистентность и проявление симптомов обратно будут иметь большую цену", - добавил он. Согласно рассуждениям топ-менеджера ВТБ, понижать ключевую ставку в РФ еще рано по следующим причинам: возможность отката рубля "ближе к привычным значениям" после состоявшегося укрепления, возросшие инфляционные ожидания населения, отсутствие изменений в экономической активности, а также сохранение напряженности на рынке труда. "Единственный позитивный фактор - это замедление кредита банковского сектора… Мы это видим и по своей статистике, но по сути этот единственный позитивный фактор, во-первых, требует подтверждения на большем периоде времени, чем только один квартал. И он находится в слабом соотношении со всеми негативными факторами, которые я озвучил ранее", - подчеркнул Пьянов. Снижение ставки на данный момент маловероятно, но если оно все-таки произойдет, то следствием этого будут: снижение ставок по новым депозитам, позитивная реакция на рынке акций и, возможно, "на коротком пробеге" всплеск цен и негативная реакция курса рубля, подытожил он.

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