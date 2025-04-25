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ВТБ ожидает замедления снижения ставок по вкладам - 25.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250425/vtb-857028313.html
ВТБ ожидает замедления снижения ставок по вкладам
ВТБ ожидает замедления снижения ставок по вкладам - 25.04.2025, ПРАЙМ
ВТБ ожидает замедления снижения ставок по вкладам
Очередное сохранение ключевой ставки дает рынку сбережений сигнал к стабилизации, в ближайшее время максимальная доходность будет держаться в пределах 19-20%... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T14:29+0300
2025-04-25T14:29+0300
экономика
банки
втб
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банк россии
финансы
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Очередное сохранение ключевой ставки дает рынку сбережений сигнал к стабилизации, в ближайшее время максимальная доходность будет держаться в пределах 19-20% годовых, сообщается в пресс-релизе ВТБ. "Очередное сохранение ключевой ставки дает рынку сбережений сигнал к стабилизации. В ближайшее время максимальная доходность будет держаться в пределах 19-20% годовых. Дальнейшее снижение ставок вероятно, но меньшими темпами, чем в последние месяцы. На рынке розничного кредитования тренд не изменится – ставки останутся заградительными и будут "давить" на спрос", - комментирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков. Центральный Банк четвертый раз подряд сохранил текущую ключевую ставку на уровне 21%. В ВТБ считают, что снижение ставки возможно во втором полугодии, так как сейчас влияние основных проинфляционных факторов остается достаточно сильным. По мнению ВТБ, "Время вкладчика" на розничном рынке продолжается. По данным регулятора, общерыночный рублевый портфель, вырос в марте на 400 миллиардов рублей за счет прироста срочных депозитов, несмотря на снижение максимальных ставок по вкладам. По данным ЦБ РФ, за март в среднем примерно ставки по вкладам снизились на 0,6 п.п. По прогнозам ВТБ, максимальные ставки в ближайшие полтора-два месяца стабилизируются в пределах 19-20% годовых. После прошедшего раунда снижения ставок в феврале-апреле участники рынка могут занять выжидательную позицию, оценивая потребность в ликвидности. Дальнейшее снижение ставок не исключено, хоть и не быстрыми темпами. "На рынке кредитования физлиц ставки сохранятся на прежнем уровне. Учитывая ожидания, что ЦБ РФ будет поддерживать жесткую политику большую часть 2025 года, в ближайшей перспективе мы не прогнозируем смены тренда. Например, ставки по рыночной ипотеке пока по-прежнему будут превышать 25%, "давя" на спрос, поэтому в структуре банковских выдач продолжат доминировать госпрограммы", - отмечается в релизе.
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банки, втб, россия, банк россии, финансы
Экономика, Банки, ВТБ, РОССИЯ, Банк России, Финансы
14:29 25.04.2025
 
ВТБ ожидает замедления снижения ставок по вкладам

ВТБ: сохранение ключевой ставки дает рынку сбережений сигнал к стабилизации

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска банка ВТБ
Вывеска банка ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Очередное сохранение ключевой ставки дает рынку сбережений сигнал к стабилизации, в ближайшее время максимальная доходность будет держаться в пределах 19-20% годовых, сообщается в пресс-релизе ВТБ.
"Очередное сохранение ключевой ставки дает рынку сбережений сигнал к стабилизации. В ближайшее время максимальная доходность будет держаться в пределах 19-20% годовых. Дальнейшее снижение ставок вероятно, но меньшими темпами, чем в последние месяцы. На рынке розничного кредитования тренд не изменится – ставки останутся заградительными и будут "давить" на спрос", - комментирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
Центральный Банк четвертый раз подряд сохранил текущую ключевую ставку на уровне 21%. В ВТБ считают, что снижение ставки возможно во втором полугодии, так как сейчас влияние основных проинфляционных факторов остается достаточно сильным.
По мнению ВТБ, "Время вкладчика" на розничном рынке продолжается. По данным регулятора, общерыночный рублевый портфель, вырос в марте на 400 миллиардов рублей за счет прироста срочных депозитов, несмотря на снижение максимальных ставок по вкладам. По данным ЦБ РФ, за март в среднем примерно ставки по вкладам снизились на 0,6 п.п.
По прогнозам ВТБ, максимальные ставки в ближайшие полтора-два месяца стабилизируются в пределах 19-20% годовых. После прошедшего раунда снижения ставок в феврале-апреле участники рынка могут занять выжидательную позицию, оценивая потребность в ликвидности. Дальнейшее снижение ставок не исключено, хоть и не быстрыми темпами.
"На рынке кредитования физлиц ставки сохранятся на прежнем уровне. Учитывая ожидания, что ЦБ РФ будет поддерживать жесткую политику большую часть 2025 года, в ближайшей перспективе мы не прогнозируем смены тренда. Например, ставки по рыночной ипотеке пока по-прежнему будут превышать 25%, "давя" на спрос, поэтому в структуре банковских выдач продолжат доминировать госпрограммы", - отмечается в релизе.
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
20 крупнейших банков подняли среднюю ставку по вкладам перед заседанием ЦБ
14:28
 
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