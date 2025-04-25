https://1prime.ru/20250425/vuchichi-857009876.html
Вучич озвучил идею провести саммит с участием Путина и Трампа
Вучич озвучил идею провести саммит с участием Путина и Трампа - 25.04.2025, ПРАЙМ
Вучич озвучил идею провести саммит с участием Путина и Трампа
Президент Сербии Александр Вучич озвучил свою идею провести весной 2026 года в Белграде саммит с участием президента США Дональда Трампа, российского лидера... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T01:12+0300
2025-04-25T01:12+0300
2025-04-25T01:12+0300
экономика
мировая экономика
белград
сербия
москва
александр вучич
владимир путин
дональд трамп
газпром
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857009876.jpg?1745532722
БЕЛГРАД, 25 апр – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич озвучил свою идею провести весной 2026 года в Белграде саммит с участием президента США Дональда Трампа, российского лидера Владимира Путина и других мировых лидеров.
"У меня есть идея в следующем году, озвучиваю ее здесь вам впервые, сделать большой глобальный форум с разными темами, провести его в Белграде. Потому что думаю, что Белград – единственный (город – ред.), который бы мог в следующем году на такой форум с политическими темами принять Путина, Трампа, и (президента Франции Эммануэля – ред.) Макрона, (премьера Италии Джорджу – ред.) Мелони, (канцлера ФРГ Фридриха – ред.) Мерца и многих других, что никто другой в мире не способен сделать, и попробую попросить великих лидеров помочь в организации этого саммита. Я хотел бы, чтобы это было (в срок - ред.) от марта до мая, но это зависит от других форумов и других обязательств, сначала хочу получить разрешение для организации такого форума от мировых лидеров, потом буду разговаривать с остальными", - заявил Вучич в эфире Informer TV.
Вучич 6 апреля заявил о готовности провести в Белграде встречу "друзей Сербии" - Трампа, Путина и Владимира Зеленского, но отметил, что есть определенные ограничения в регионе и он не питает лишних надежд. Тогда же он высказал ожидание, что будет среди первых 20 мировых лидеров принят в Вашингтоне "в ближайшие 30 дней, в начале мая" и что для разговора с Трампом у него бесчисленное количество тем. Вучич также неоднократно обещал приехать 9 мая на День Победы в Москву, где рассчитывает провести встречу с президентом РФ.
"Основной вопрос был в хорватских СМИ – какие меры предпримет ЕС против Вучича за то, что он поедет 9 мая в Москву. Там будет (председатель КНР – ред.) Си Цзиньпин, (премьер Индии – ред.) Нарендра Моди, (президент Бразилии Луис Инасиу – ред.) Лула да Силва, туда съедется полмира от (президента Казахстана Касым-Жомарт – ред.) Токаева до премьера европейской страны (Словакии – ред.) Роберта Фицо. Я буду президентом одной из самых малых стран там и у меня есть дела, я должен договориться о газоснабжении, об этом договариваются с Путиным, не со Святым Петром, и о "Нефтяной индустрии Сербии" я должен разговаривать с Путиным, а не с неизвестно кем. И для меня честь присутствовать на (мероприятиях в честь - ред.) 80-летия Победы над фашизмом, потому что мы не сами освободились, но с поддержкой и помощью Красной армии или с их доминирующей ролью - как угодно, все равно совместно", - отметил Вучич и подчеркнул, что уже отказался от отправки военнослужащих Сербии на парад Победы в РФ, чтобы армия не оказалась под санкциями.
Президент Сербии ранее рассказал, что рассчитывает обсудить в Москве продление договора о поставках газа из РФ, срок которого истекает 31 мая, ситуацию вокруг "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), которой угрожают санкции США, так как 56,14% акций принадлежат "Газпром нефти" и "Газпром".
белград
сербия
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, белград, сербия, москва, александр вучич, владимир путин, дональд трамп, газпром, ес, газпром нефть
Экономика, Мировая экономика, БЕЛГРАД, СЕРБИЯ, МОСКВА, Александр Вучич, Владимир Путин, Дональд Трамп, Газпром, ЕС, Газпром нефть
Вучич озвучил идею провести саммит с участием Путина и Трампа
Президент Сербии Вучич предложил провести саммит с участием Путина, Трампа и Путина
БЕЛГРАД, 25 апр – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич озвучил свою идею провести весной 2026 года в Белграде саммит с участием президента США Дональда Трампа, российского лидера Владимира Путина и других мировых лидеров.
"У меня есть идея в следующем году, озвучиваю ее здесь вам впервые, сделать большой глобальный форум с разными темами, провести его в Белграде. Потому что думаю, что Белград – единственный (город – ред.), который бы мог в следующем году на такой форум с политическими темами принять Путина, Трампа, и (президента Франции Эммануэля – ред.) Макрона, (премьера Италии Джорджу – ред.) Мелони, (канцлера ФРГ Фридриха – ред.) Мерца и многих других, что никто другой в мире не способен сделать, и попробую попросить великих лидеров помочь в организации этого саммита. Я хотел бы, чтобы это было (в срок - ред.) от марта до мая, но это зависит от других форумов и других обязательств, сначала хочу получить разрешение для организации такого форума от мировых лидеров, потом буду разговаривать с остальными", - заявил Вучич в эфире Informer TV.
Вучич 6 апреля заявил о готовности провести в Белграде встречу "друзей Сербии" - Трампа, Путина и Владимира Зеленского, но отметил, что есть определенные ограничения в регионе и он не питает лишних надежд. Тогда же он высказал ожидание, что будет среди первых 20 мировых лидеров принят в Вашингтоне "в ближайшие 30 дней, в начале мая" и что для разговора с Трампом у него бесчисленное количество тем. Вучич также неоднократно обещал приехать 9 мая на День Победы в Москву, где рассчитывает провести встречу с президентом РФ.
"Основной вопрос был в хорватских СМИ – какие меры предпримет ЕС против Вучича за то, что он поедет 9 мая в Москву. Там будет (председатель КНР – ред.) Си Цзиньпин, (премьер Индии – ред.) Нарендра Моди, (президент Бразилии Луис Инасиу – ред.) Лула да Силва, туда съедется полмира от (президента Казахстана Касым-Жомарт – ред.) Токаева до премьера европейской страны (Словакии – ред.) Роберта Фицо. Я буду президентом одной из самых малых стран там и у меня есть дела, я должен договориться о газоснабжении, об этом договариваются с Путиным, не со Святым Петром, и о "Нефтяной индустрии Сербии" я должен разговаривать с Путиным, а не с неизвестно кем. И для меня честь присутствовать на (мероприятиях в честь - ред.) 80-летия Победы над фашизмом, потому что мы не сами освободились, но с поддержкой и помощью Красной армии или с их доминирующей ролью - как угодно, все равно совместно", - отметил Вучич и подчеркнул, что уже отказался от отправки военнослужащих Сербии на парад Победы в РФ, чтобы армия не оказалась под санкциями.
Президент Сербии ранее рассказал, что рассчитывает обсудить в Москве продление договора о поставках газа из РФ, срок которого истекает 31 мая, ситуацию вокруг "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), которой угрожают санкции США, так как 56,14% акций принадлежат "Газпром нефти" и "Газпром".