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Юань открыл торги 25 апреля ростом

Юань открыл торги 25 апреля ростом - 25.04.2025, ПРАЙМ

Юань открыл торги 25 апреля ростом

Курс китайской валюты в начале торговой сессии пятницы почти не меняется к предыдущему закрытию и составляет 11,35 рубля, следует из данных Московской биржи. | 25.04.2025, ПРАЙМ

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экономика

юань

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии пятницы почти не меняется к предыдущему закрытию и составляет 11,35 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.06 мск практически не менялся к закрытию четверга и составлял 11,35 рубля.

https://1prime.ru/20250424/yuan-857005856.html

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