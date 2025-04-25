https://1prime.ru/20250425/yuan-857016546.html
Юань открыл торги 25 апреля ростом
Юань открыл торги 25 апреля ростом - 25.04.2025, ПРАЙМ
Юань открыл торги 25 апреля ростом
Курс китайской валюты в начале торговой сессии пятницы почти не меняется к предыдущему закрытию и составляет 11,35 рубля, следует из данных Московской биржи. | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T10:06+0300
2025-04-25T10:06+0300
2025-04-25T10:10+0300
экономика
юань
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии пятницы почти не меняется к предыдущему закрытию и составляет 11,35 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.06 мск практически не менялся к закрытию четверга и составлял 11,35 рубля.
https://1prime.ru/20250424/yuan-857005856.html
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юань
Юань открыл торги 25 апреля ростом
Курс юаня в начале торгов повышается до 11,37 рубля
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии пятницы почти не меняется к предыдущему закрытию и составляет 11,35 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.06 мск практически не менялся к закрытию четверга и составлял 11,35 рубля.
Юань закрыл торги на Мосбирже в четверг снижением