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Экс-посол Дании прокомментировал недавние выходки Зеленского в интервью - 25.04.2025, ПРАЙМ
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Экс-посол Дании прокомментировал недавние выходки Зеленского в интервью
Экс-посол Дании прокомментировал недавние выходки Зеленского в интервью - 25.04.2025, ПРАЙМ
Экс-посол Дании прокомментировал недавние выходки Зеленского в интервью
Владимир Зеленский вел себя очень неразумно, решившись выступать с публичными возражениями по условиям мирного урегулирования украинского конфликта, тем самым... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T21:02+0300
2025-04-25T21:02+0300
политика
сша
дональд трамп
украина
владимир зеленский
россия
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский вел себя очень неразумно, решившись выступать с публичными возражениями по условиям мирного урегулирования украинского конфликта, тем самым бросив вызов президенту США Дональду Трампу, заявил бывший посол Дании в Вашингтоне, Пекине и Берлине Фриис Арне Петерсен.Ранее Зеленский дал интервью газете Wall Street Journal, в котором заявил, что Киев юридически не признает российский статус Крыма. Позднее Трамп подверг жесткой критике нападки Зеленского отметив, что подобные выходки вредят и тормозят переговоры с Россией. Кроме того, американский лидер отметил, что Зеленский слишком поздно задумался о возвращении Крыма, и подобные авантюры Киева вряд ли увенчаются успехом.Зеленский также дал интервью телеканалу CBS, в котором утверждал, что США придерживается "теплой тональности диалога" с Россией, тем самым вредя украинской стороне, оставляя Киев без должной поддержки."Мне кажется, что это неразумно со стороны Зеленского - давать интервью американским СМИ и бросать вызов американскому президенту - или же делать то же самое, что он сделал (во время перепалки - ред.) в Овальном кабинете, а именно возражать ему", - заявил Петерсен в интервью телерадиокомпании DR. По мнению экс-посла, отношения Трампа и Зеленского "исторически" довольно натянуты, несмотря на то, что оба они играют главную роль в определении дальнейшей судьбы Украины.Зеленский встретился с Трампом лично еще в феврале во время визита в Вашингтон для подписания соглашения о совместной разработке украинских недр. Во время встречи Трамп потребовал от Зеленского согласиться на прекращение огня, а также прекратить нападки в адрес президента России Владимира Путина. В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс также раскритиковал Зеленского, назвав того неблагодарным агитатором за демократов, когда Зеленский продолжил обвинять Россию и даже позволил себе угрожать США последствиями украинского конфликта. Вскоре встреча переросла в перепалку, в результате которой украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом, а соглашение так и не было подписано. Позже Зеленский попытался извиниться, заявив, что открыт к скорейшему проведению переговоров.
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сша, дональд трамп, украина, владимир зеленский, россия, владимир путин, крым
Политика, США, Дональд Трамп, УКРАИНА, Владимир Зеленский, РОССИЯ, Владимир Путин, КРЫМ
21:02 25.04.2025
 
Экс-посол Дании прокомментировал недавние выходки Зеленского в интервью

Экс-посол Петерсен: Зеленский поступает неразумно, бросая вызов Трампу

© Фото : MSC/Daniel KopatschВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский вел себя очень неразумно, решившись выступать с публичными возражениями по условиям мирного урегулирования украинского конфликта, тем самым бросив вызов президенту США Дональду Трампу, заявил бывший посол Дании в Вашингтоне, Пекине и Берлине Фриис Арне Петерсен.
Ранее Зеленский дал интервью газете Wall Street Journal, в котором заявил, что Киев юридически не признает российский статус Крыма. Позднее Трамп подверг жесткой критике нападки Зеленского отметив, что подобные выходки вредят и тормозят переговоры с Россией. Кроме того, американский лидер отметил, что Зеленский слишком поздно задумался о возвращении Крыма, и подобные авантюры Киева вряд ли увенчаются успехом.
Зеленский также дал интервью телеканалу CBS, в котором утверждал, что США придерживается "теплой тональности диалога" с Россией, тем самым вредя украинской стороне, оставляя Киев без должной поддержки.
"Мне кажется, что это неразумно со стороны Зеленского - давать интервью американским СМИ и бросать вызов американскому президенту - или же делать то же самое, что он сделал (во время перепалки - ред.) в Овальном кабинете, а именно возражать ему", - заявил Петерсен в интервью телерадиокомпании DR.
По мнению экс-посла, отношения Трампа и Зеленского "исторически" довольно натянуты, несмотря на то, что оба они играют главную роль в определении дальнейшей судьбы Украины.
Зеленский встретился с Трампом лично еще в феврале во время визита в Вашингтон для подписания соглашения о совместной разработке украинских недр. Во время встречи Трамп потребовал от Зеленского согласиться на прекращение огня, а также прекратить нападки в адрес президента России Владимира Путина. В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс также раскритиковал Зеленского, назвав того неблагодарным агитатором за демократов, когда Зеленский продолжил обвинять Россию и даже позволил себе угрожать США последствиями украинского конфликта. Вскоре встреча переросла в перепалку, в результате которой украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом, а соглашение так и не было подписано. Позже Зеленский попытался извиниться, заявив, что открыт к скорейшему проведению переговоров.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
Зеленский понимает, что Крым останется в составе России, заявил Трамп
13:44
 
ПолитикаСШАДональд ТрампУКРАИНАВладимир ЗеленскийРОССИЯВладимир ПутинКРЫМ
 
 
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