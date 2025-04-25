https://1prime.ru/20250425/zelenskiy-857039715.html
Зеленский снова упрямится и отвергает позицию Трампа по Крыму
Зеленский снова упрямится и отвергает позицию Трампа по Крыму - 25.04.2025, ПРАЙМ
Зеленский снова упрямится и отвергает позицию Трампа по Крыму
Владимир Зеленский вновь отказался принимать позицию президента США Дональда Трампа по Крыму, несмотря на то, что американский лидер ранее уже критиковал его за | 25.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский вновь отказался принимать позицию президента США Дональда Трампа по Крыму, несмотря на то, что американский лидер ранее уже критиковал его за подобный поступок.В пятницу Трамп заявил, что в рамках сделки по мирному урегулированию украинского конфликта Крым должен остаться в составе России, добавив, что весь мир уже должен понять и принять этот факт."Наша позиция (по Крыму - ред.) неизменна: только украинский народ имеет право решать, какие территории являются украинскими... Украина не будет признавать юридически никакие временно оккупированные территории", - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции в ответ на просьбу прокомментировать слова Трампа о Крыме. Зеленский утверждает, что такая позиция основана на международном праве. Как отметил Зеленский, он ясно дал понять Трампу, что в качестве поддержки Киев требует не только развертывание на территории Украины "миротворческого" контингента, но и совместную работу в области вооружений и обороны, в частности, обеспечение системами ПВО Patriot. Зеленский подчеркнул, что знает, насколько негативно Трамп относится к введению иностранного контингента на Украину.Ранее Зеленский дал интервью газете Wall Street Journal, в котором заявил, что Киев юридически не признает российский статус Крыма. Позднее Трамп подверг жесткой критике нападки Зеленского отметив, что подобные выходки вредят и тормозят переговоры с Россией. Кроме того, американский лидер отметил, что Зеленский слишком поздно задумался о возвращении Крыма, и подобные авантюры Киева вряд ли увенчаются успехом.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путём, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, США, Дональд Трамп, РОССИЯ, Владимир Путин, КРЫМ
Зеленский снова упрямится и отвергает позицию Трампа по Крыму
Зеленский вновь отказался признать статус Крыма, несмотря на критику Трампа ранее
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский вновь отказался принимать позицию президента США Дональда Трампа по Крыму, несмотря на то, что американский лидер ранее уже критиковал его за подобный поступок.
В пятницу Трамп заявил, что в рамках сделки по мирному урегулированию украинского конфликта Крым должен остаться в составе России, добавив, что весь мир уже должен понять и принять этот факт.
"Наша позиция (по Крыму - ред.) неизменна: только украинский народ имеет право решать, какие территории являются украинскими... Украина не будет признавать юридически никакие временно оккупированные территории", - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции в ответ на просьбу прокомментировать слова Трампа о Крыме. Зеленский утверждает, что такая позиция основана на международном праве.
Как отметил Зеленский, он ясно дал понять Трампу, что в качестве поддержки Киев требует не только развертывание на территории Украины "миротворческого" контингента, но и совместную работу в области вооружений и обороны, в частности, обеспечение системами ПВО Patriot. Зеленский подчеркнул, что знает, насколько негативно Трамп относится к введению иностранного контингента на Украину.
Ранее Зеленский дал интервью газете Wall Street Journal, в котором заявил, что Киев юридически не признает российский статус Крыма. Позднее Трамп подверг жесткой критике нападки Зеленского отметив, что подобные выходки вредят и тормозят переговоры с Россией. Кроме того, американский лидер отметил, что Зеленский слишком поздно задумался о возвращении Крыма, и подобные авантюры Киева вряд ли увенчаются успехом.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путём, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Экс-посол Дании прокомментировал недавние выходки Зеленского в интервью