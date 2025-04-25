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Россиян научили, как правильно экономить на оплате ЖКУ
Россиян научили, как правильно экономить на оплате ЖКУ - 25.04.2025, ПРАЙМ
Россиян научили, как правильно экономить на оплате ЖКУ
Оформление льгот и субсидий, установка счетчика и проведение перерасчета помогут меньше платить за ЖКУ. Об этом агентству "Прайм" рассказал общественный... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T03:03+0300
2025-04-25T03:03+0300
2025-04-25T03:03+0300
жку
оплата жку
банковская комиссия за оплату жку
финансы
жкх
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Оформление льгот и субсидий, установка счетчика и проведение перерасчета помогут меньше платить за ЖКУ. Об этом агентству "Прайм" рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.В частности, если оплата ЖКУ съедает больше 22% семейного бюджета, можно оформить субсидию. В некоторых регионах порог ниже. Например, в Москве он составляет 10%. Для оформления нужно обратиться в соцзащиту с документами о доходах. Или в МФЦ, если вы живете в Москве.Отдельные категории граждан - ветераны, инвалиды, многодетные семьи - имеют право на льготы по ЖКУ. Размер скидки зависит от региона, поэтому уточняйте в соцзащите."Если вам отключали свет, воду или отопление, требуйте перерасчет. По закону управляющая компания обязана компенсировать некачественные услуги. Главное - фиксировать нарушения: составлять акты о некачественной услуге и писать жалобы", - указал эксперт.Счетчики - еще один способ сэкономить. Без них плата начисляется по нормативам, а они завышены. Между тем с индивидуальными приборами учета воды платить можно в 1,5-2 раза меньше, говорит Бондарь."И главное: не пытайтесь схитрить, например, прописав в квартире "малоимущих" ради субсидий. Статьей 322.2 Уголовного кодекса предусмотрена уголовная ответственность за фиктивную регистрацию. Вас могут наказать штрафом до 500 тысяч рублей или лишить свободы до 5 лет", - предупредил специалист.
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жку, оплата жку, банковская комиссия за оплату жку, финансы, жкх
ЖКУ, оплата ЖКУ, банковская комиссия за оплату ЖКУ, Финансы, ЖКХ
Россиян научили, как правильно экономить на оплате ЖКУ
Эксперт Бондарь: с индивидуальными приборами учета воды платить можно в 1,5-2 раза меньше
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Оформление льгот и субсидий, установка счетчика и проведение перерасчета помогут меньше платить за ЖКУ. Об этом агентству "Прайм" рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
В частности, если оплата ЖКУ съедает больше 22% семейного бюджета, можно оформить субсидию. В некоторых регионах порог ниже. Например, в Москве он составляет 10%. Для оформления нужно обратиться в соцзащиту с документами о доходах. Или в МФЦ, если вы живете в Москве.
Отдельные категории граждан - ветераны, инвалиды, многодетные семьи - имеют право на льготы по ЖКУ. Размер скидки зависит от региона, поэтому уточняйте в соцзащите.
"Если вам отключали свет, воду или отопление, требуйте перерасчет. По закону управляющая компания обязана компенсировать некачественные услуги. Главное - фиксировать нарушения: составлять акты о некачественной услуге и писать жалобы", - указал эксперт.
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Счетчики - еще один способ сэкономить. Без них плата начисляется по нормативам, а они завышены. Между тем с индивидуальными приборами учета воды платить можно в 1,5-2 раза меньше, говорит Бондарь.
"И главное: не пытайтесь схитрить, например, прописав в квартире "малоимущих" ради субсидий. Статьей 322.2 Уголовного кодекса предусмотрена уголовная ответственность за фиктивную регистрацию. Вас могут наказать штрафом до 500 тысяч рублей или лишить свободы до 5 лет", - предупредил специалист.