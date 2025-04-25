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Цена на золото снижается после выхода новостей о торговле между США и КНР

Цена на золото снижается после выхода новостей о торговле между США и КНР - 25.04.2025, ПРАЙМ

Цена на золото снижается после выхода новостей о торговле между США и КНР

Стоимость золота в пятницу опускается после выхода новостей относительно торговой политики США и Китая, следует из данных торгов. | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T09:11+0300

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу опускается после выхода новостей относительно торговой политики США и Китая, следует из данных торгов. По состоянию на 8.58 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 45,83 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,37%, - до 3 302,77 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,59% - до 33,305 доллара за унцию. Мировые рынки оценивают недавние новости относительно торговой политики США и Китая. Так, ранее в пятницу агентство Блумберг со ссылкой на источники передало, что Китай рассматривает возможность приостановки действия 125%-ных пошлин на некоторые импортные товары из США, включая медицинское оборудование и этан. В среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что США не уменьшат пошлины в отношении КНР в одностороннем порядке. Ранее в этот же день президент США Дональд Трамп заявил о планах по снижению таможенных пошлин на товары из Китая, однако добавил, что нулевая ставка тарифов не предусмотрена. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

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