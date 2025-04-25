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Цена на золото снижается после выхода новостей о торговле между США и КНР - 25.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250425/zoloto-857014314.html
Цена на золото снижается после выхода новостей о торговле между США и КНР
Цена на золото снижается после выхода новостей о торговле между США и КНР - 25.04.2025, ПРАЙМ
Цена на золото снижается после выхода новостей о торговле между США и КНР
Стоимость золота в пятницу опускается после выхода новостей относительно торговой политики США и Китая, следует из данных торгов. | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T09:11+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу опускается после выхода новостей относительно торговой политики США и Китая, следует из данных торгов. По состоянию на 8.58 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 45,83 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,37%, - до 3 302,77 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,59% - до 33,305 доллара за унцию. Мировые рынки оценивают недавние новости относительно торговой политики США и Китая. Так, ранее в пятницу агентство Блумберг со ссылкой на источники передало, что Китай рассматривает возможность приостановки действия 125%-ных пошлин на некоторые импортные товары из США, включая медицинское оборудование и этан. В среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что США не уменьшат пошлины в отношении КНР в одностороннем порядке. Ранее в этот же день президент США Дональд Трамп заявил о планах по снижению таможенных пошлин на товары из Китая, однако добавил, что нулевая ставка тарифов не предусмотрена. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
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рынки, торги, китай, сша, москва, дональд трамп, comex
Экономика, Рынки, Торги, КИТАЙ, США, МОСКВА, Дональд Трамп, Comex
09:11 25.04.2025
 
Цена на золото снижается после выхода новостей о торговле между США и КНР

Золото дешевеет на новостях о торговой политике США и Китая

© fotolia.com / Thomas Hansen%Слитки золота
%Слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
© fotolia.com / Thomas Hansen
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу опускается после выхода новостей относительно торговой политики США и Китая, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.58 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 45,83 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,37%, - до 3 302,77 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,59% - до 33,305 доллара за унцию.
Мировые рынки оценивают недавние новости относительно торговой политики США и Китая. Так, ранее в пятницу агентство Блумберг со ссылкой на источники передало, что Китай рассматривает возможность приостановки действия 125%-ных пошлин на некоторые импортные товары из США, включая медицинское оборудование и этан.
В среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что США не уменьшат пошлины в отношении КНР в одностороннем порядке. Ранее в этот же день президент США Дональд Трамп заявил о планах по снижению таможенных пошлин на товары из Китая, однако добавил, что нулевая ставка тарифов не предусмотрена.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
Маркированные слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
Золото дорожает в четверг после двух торговых сессий снижения
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