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Золото готовится завершить неделю снижением цены после двух недель роста
Золото готовится завершить неделю снижением цены после двух недель роста - 25.04.2025, ПРАЙМ
Золото готовится завершить неделю снижением цены после двух недель роста
Стоимость золота в пятницу вечером снижается на 2%, неделю также готовится завершить в минусе после двух подряд недель роста, свидетельствуют данные торгов. | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T18:32+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу вечером снижается на 2%, неделю также готовится завершить в минусе после двух подряд недель роста, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.25 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 66,49 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,98% - до 3 282,11 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 1,94% - до 32,853 доллара за унцию. С понедельника стоимость золота снизилась на 1,1%, при этом за предыдущие две недели драгоценный металл подорожал на 9,5%. Трейдеры продолжают оценивать новости вокруг импортных пошлин. В пятницу телеканал CNN сообщил о том, что Китай полностью отменил ответные пошлины на импорт некоторых полупроводников производства США. "Новости о возможных частичных исключениях из ответных пошлин еще больше поддержали сегодня настроения и позволили золоту опуститься ниже уровня в 3 300 долларов", - цитирует агентство Bloomberg стратега JPMorgan Private Bank Юсюань Тан (Yuxuan Tang).
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рынки, золото, цены на золото
Экономика, Рынки, золото, цены на золото
Золото готовится завершить неделю снижением цены после двух недель роста
Стоимость золота в пятницу падает на 2%, готовясь завершить неделю в минусе
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу вечером снижается на 2%, неделю также готовится завершить в минусе после двух подряд недель роста, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.25 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 66,49 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,98% - до 3 282,11 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 1,94% - до 32,853 доллара за унцию.
С понедельника стоимость золота снизилась на 1,1%, при этом за предыдущие две недели драгоценный металл подорожал на 9,5%.
Трейдеры продолжают оценивать новости вокруг импортных пошлин. В пятницу телеканал CNN сообщил о том, что Китай полностью отменил ответные пошлины на импорт некоторых полупроводников производства США.
"Новости о возможных частичных исключениях из ответных пошлин еще больше поддержали сегодня настроения и позволили золоту опуститься ниже уровня в 3 300 долларов", - цитирует агентство Bloomberg стратега JPMorgan Private Bank Юсюань Тан (Yuxuan Tang).
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