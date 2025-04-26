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Аналитик рассказал, как синтетические алмазы вытесняют натуральные

Аналитик рассказал, как синтетические алмазы вытесняют натуральные - 26.04.2025, ПРАЙМ

Аналитик рассказал, как синтетические алмазы вытесняют натуральные

Синтетические алмазы продолжают вытеснять натуральные камни в массовом сегменте, на котором держится отрасль, для природных бриллиантов сохраняется только ниша... | 26.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-26T06:16+0300

2025-04-26T06:16+0300

2025-04-26T06:16+0300

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Синтетические алмазы продолжают вытеснять натуральные камни в массовом сегменте, на котором держится отрасль, для природных бриллиантов сохраняется только ниша роскоши и престижа, рассказал РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев. За год стоимость алмазов сократилась примерно на 11%, составляет около 95 долларов за карат. С пикового значения в марте 2022 года индекс цен на эти драгоценные камни IDEX упал почти на 40%. "Именно в массовом сегменте, на котором держится отрасль и ее крупнейшие представители, искусственные камни продолжают вытеснять натуральные. Для натуральных камней сохраняется только ниша роскоши и престижа, но это касается больше крупных и редких камней", - сказал эксперт. Кроме того, на это накладывается большой прогресс в развитии технологий выращивания синтетических алмазов, удешевляющий себестоимость производства, что ведет к росту предложения и снижению цены искусственных камней, отметил Калачев. По словам аналитика, выращенные в лаборатории бриллианты имеют те же качества, что и натуральные, но стоят в разы дешевле и не имеют такого большого углеродного следа, как ограненные из добытых в земле природных алмазов. Их количество, в отличие от натуральных, потенциально неограниченно, подчеркнул он. Ранее в апреле международная корпорация De Beers - один из самых крупных алмазодобытчиков в мире - сообщила, что сократила добычу алмазов в первом квартале на 11,5% в годовом выражении, до 6,075 миллиона карат. Продажи необработанных камней упали на 3,2% - до 4,715 миллиона карат, выручка от продаж упала в 1,8 раза, до 520 миллионов долларов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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