https://1prime.ru/20250426/dacha-857001726.html

Юрист предупредила о фатальных ошибках при покупке дачи

Юрист предупредила о фатальных ошибках при покупке дачи - 26.04.2025, ПРАЙМ

Юрист предупредила о фатальных ошибках при покупке дачи

В юридической практике постоянно встречаются ситуации, когда покупатель теряет деньги или оказывается втянут в судебные разбирательства из-за того, что при... | 26.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-26T03:03+0300

2025-04-26T03:03+0300

2025-04-26T03:03+0300

дача

дачные работы

бизнес

росреестр

юрист

https://cdnn.1prime.ru/img/83430/64/834306430_0:63:3073:1791_1920x0_80_0_0_86cab81fa1afde6842f3fb3980382fe7.jpg

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. В юридической практике постоянно встречаются ситуации, когда покупатель теряет деньги или оказывается втянут в судебные разбирательства из-за того, что при покупке "доверился словам" или "не стал заморачиваться с документами". Что необходимо иметь в виду, чтобы не потерять деньги, покупая дачу, рассказала агентству "Прайм" Елена Пятаченко, юрист по земельному праву и недвижимости.Первое, что стоит проверить — это правоустанавливающие документы на участок и строения.У продавца должно быть зарегистрированное право собственности как на землю, так и на сам дом."Очень часто на практике встречаются случаи, когда у продавца есть право только на землю, а дом – "самострой", не оформлен должным образом. Это означает, что в случае спора такой дом нельзя будет признать объектом собственности, а значит — продать, завещать или реконструировать", - объясняет юрист.Важно также обратить внимание на категорию земель и вид разрешённого использование участка. Бывает, что на бумаге это "земли сельхозназначения", а по факту — дача с домом. Такие несоответствия создают риск не только отказа в регистрации прав или невозможности подключения коммуникаций, но и изъятие таких земель даже если право собственности будет зарегистрировано", - поясняет Пятаченко.Если вы планируете жить на даче круглогодично, участок должен быть предназначен для ИЖС (индивидуального жилищного строительства) или ЛПХ (личное подсобное хозяйство), а не просто "садоводство", уточнила эксперт.Проверьте также наличие обременений. Это может быть залог, арест, запрет на регистрацию сделок, сервитут или наличие судебного спора по участку или дому. Проверить это можно через выписку из ЕГРН (заказать можно на сайте Росреестра). Юрист советует не пожалеть времени — это убережет от покупки проблемного объекта, например, находящегося в ипотеке или в залоге у банка.По ее словам, очень распространенный риск — нарушения в межевании участка. На практике встречаются ситуации, когда границы участка не установлены в соответствии с законом, либо накладываются на соседние территории. Это может привести к земельным спорам с соседями или к невозможности дальнейшей продажи участка, предупреждает Пятаченко.Поэтому уточните: проводилось ли межевание, есть ли координаты границ в кадастре, совпадает ли фактическое расположение участка с картой Росреестра.Особое внимание эксперт рекомендует уделить истории владения участком. Если собственник владеет им менее трех лет, выясните, каким образом он приобрел право. Наследство, дарение, покупка?Если была цепочка сделок, нужно удостовериться, что каждая из них была оформлена правильно, есть в наличии акты приема-передачи, документы, подтверждающие полный расчет по сделке, иначе возможен риск оспаривания со стороны предыдущих собственников или их наследников.Также важно осмотреть и проверить фактическое состояние строений. Бывает, что строения возведены без разрешений или с нарушением строительных норм, из-за чего возможны проблемы при реконструкции или подключении коммуникаций. Некоторые дома вообще не стоят на кадастровом учёте, что делает невозможной их регистрацию.И, наконец, проведите юридическую экспертизу сделки до подписания договора. Даже если объект кажется идеальным, а продавец вызывает доверие, не пожалейте средств на юриста и/или нотариуса, который проверит документы, подготовит проект договора купли-продажи и проконтролирует правильность передачи прав собственности."Кроме того, нотариусы несут профессиональную ответственность за юридическую чистоту сделок и страхуют свои профессиональные риски, что важно для соблюдения всех необходимых формальностей. Да и риск оспаривания удостоверенной нотариусом сделки кратно снижается", - заключила Пятаченко.

https://1prime.ru/20250405/zabor-856388542.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дача, дачные работы, бизнес, росреестр, юрист