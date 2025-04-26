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Международный день памяти о чернобыльской катастрофе

Международный день памяти о чернобыльской катастрофе - 26.04.2025, ПРАЙМ

Международный день памяти о чернобыльской катастрофе

Международный день памяти о чернобыльской катастрофе отмечается в субботу. | 26.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-26T01:36+0300

2025-04-26T01:36+0300

2025-04-26T01:36+0300

общество

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Международный день памяти о чернобыльской катастрофе отмечается в субботу. Ниже приводится справочная информация. 26 апреля отмечается Международный день памяти о чернобыльской катастрофе. Он был провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций от 8 декабря 2016 года. В ней Генеральная Ассамблея отметила "ощущаемые до сих пор, три десятилетия спустя, серьезные долговременные последствия чернобыльской катастрофы, а также сохраняющиеся в этой связи потребности пострадавших местных сообществ и территорий", и предложила "всем государствам-членам, соответствующим учреждениям системы Организации Объединенных Наций и другим международным организациям, а также гражданскому обществу отмечать этот день". 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая по масштабам ущерба и последствиям техногенная катастрофа ХХ века – авария на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), расположенной на территории Украины в 15 километрах от города Чернобыля Киевской области. 26 апреля в 01 часов 23 минуты 40 секунд по московскому времени произошел взрыв на четвертом энергоблоке ЧАЭС в ходе проведения проектных испытаний одной из систем обеспечения безопасности. В результате него была полностью разрушена активная зона и вся верхняя часть здания реактора, сильно повреждены деаэраторная этажерка и машинный зал, уничтожены все барьеры и системы безопасности. Взрывы и возникший пожар сопровождались выбросом огромной радиоактивности. Ежесуточно в окружающую среду попадали миллионы Кюри (один Кюри приблизительно равен радиоактивности одного грамма изотопа радия-226), и этот процесс продолжался до 6 мая 1986 года, после чего выброс резко упал (в тысячи раз) и в дальнейшем продолжал уменьшаться. В результате аварии радиоактивному загрязнению подверглись территории многих стран. Специфика выброса обусловила широкое распространение радиоактивности на территории Северного полушария, в основном через европейский континент. Радиоактивность, которую принесли с собой загрязненные облака из Чернобыля, была зафиксирована не только в северной и южной частях Европы, но и в Канаде, Японии и Соединенных Штатах. Незагрязненным осталось только лишь южное полушарие. В Европе значительному загрязнению подверглась территория общей площадью 207,5 тысячи квадратных километров, из них около 60 тысяч квадратных километров находились за пределами бывшего СССР. Наиболее были загрязнены территории России, Украины и Белоруссии, в меньшей степени – других европейских стран – Швеции, Финляндии, Австрии, Норвегии, Италии, Греции, Румынии, Швейцарии, Польши, Великобритании, Чехии, Словакии, Словении и др. В России радиоактивному заражению подверглось более 59 тысяч квадратных километров территории 14 субъектов, в том числе более 2,3 миллиона гектар сельскохозяйственных земель и более 1,5 миллиона гектар лесных территорий. Авария на ЧАЭС так или иначе затронула жизнь миллионов людей. В группу риска попали персонал ЧАЭС, участники ликвидации последствий аварии, эвакуированные люди и население пораженных радиоактивными осадками территорий. Почти 8,4 миллиона человек в Белоруссии, России, Украине подверглись воздействию радиации, сотни тысяч из них были эвакуированы с загрязненных территорий. У 134 человек (технический персонал ЧАЭС и сотрудники пожарной охраны, занимавшиеся тушением пожара) была зафиксирована острая лучевая болезнь. Из них 28 человек умерли в первые месяцы после случившегося. Еще трое погибли в момент взрыва на четвертом энергоблоке. Катастрофа на Чернобыльской АЭС стала причиной серьезных долговременных радиоэкологических, медицинских, демографических и социально-психологических последствий, оказала негативное воздействие на ход социально-экономического развития территорий. С 1986 года организации системы ООН, крупные неправительственные организации и фонды осуществили свыше 230 различных проектов, связанных с проведением исследований и оказанием помощи в следующих областях: здравоохранение, ядерная безопасность, включая строительство саркофага, социально-психологическая реабилитация, экономическое восстановление, окружающая среда и производство чистых продуктов и информация. В мае 2023 года Генассамблея ООН приняла резолюцию о необходимости продолжения международного сотрудничества под эгидой ООН по Чернобылю и о дальнейшем мониторинге здоровья населения и окружающей среды в регионах, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. В России в память о всех гражданах страны, погибших в радиационных авариях и катастрофах, в 1993 году постановлением Президиума Верховного Совета был установлен День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, который отмечался 26 апреля. Согласно подписанному президентом Российской Федерации Федеральному закону от 1 апреля 2012 года, название было изменено на "День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф".

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общество , украина, чернобыль, европа, оон