https://1prime.ru/20250426/duma-857053503.html

В Думе назвали освобождение Курской области стратегической победой России

В Думе назвали освобождение Курской области стратегической победой России - 26.04.2025, ПРАЙМ

В Думе назвали освобождение Курской области стратегической победой России

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что освобождение Курской области является стратегической победой России над... | 26.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-26T20:01+0300

2025-04-26T20:01+0300

2025-04-26T20:01+0300

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что освобождение Курской области является стратегической победой России над неонацистскими захватчиками. В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. "Во-первых, это стратегическая победа России над неонацистскими захватчиками. Во-вторых, это символ героизма и мужества наших солдат, офицеров, генералов, всех тех, кто принимает сегодня участие в защите нашей страны", - сказал агентству Шеремет. По словам депутата Госдумы, освобождение Курской области также открывает российской армии возможности для нового маневра в рамках создания санитарной зоны у российской границы. "Завершение операции по освобождению Курской области внесет большую лепту в разгром врага и приближение нашей победы", - подытожил Шеремет.

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