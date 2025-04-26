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В Думе назвали освобождение Курской области стратегической победой России
В Думе назвали освобождение Курской области стратегической победой России - 26.04.2025, ПРАЙМ
В Думе назвали освобождение Курской области стратегической победой России
Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что освобождение Курской области является стратегической победой России над... | 26.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-26T20:01+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что освобождение Курской области является стратегической победой России над неонацистскими захватчиками. В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. "Во-первых, это стратегическая победа России над неонацистскими захватчиками. Во-вторых, это символ героизма и мужества наших солдат, офицеров, генералов, всех тех, кто принимает сегодня участие в защите нашей страны", - сказал агентству Шеремет. По словам депутата Госдумы, освобождение Курской области также открывает российской армии возможности для нового маневра в рамках создания санитарной зоны у российской границы. "Завершение операции по освобождению Курской области внесет большую лепту в разгром врага и приближение нашей победы", - подытожил Шеремет.
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россия, дума
В Думе назвали освобождение Курской области стратегической победой России
Шеремет: освобождение Курской области является символом мужества русской армии
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что освобождение Курской области является стратегической победой России над неонацистскими захватчиками.
В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
"Во-первых, это стратегическая победа России над неонацистскими захватчиками. Во-вторых, это символ героизма и мужества наших солдат, офицеров, генералов, всех тех, кто принимает сегодня участие в защите нашей страны", - сказал агентству Шеремет.
По словам депутата Госдумы, освобождение Курской области также открывает российской армии возможности для нового маневра в рамках создания санитарной зоны у российской границы.
"Завершение операции по освобождению Курской области внесет большую лепту в разгром врага и приближение нашей победы", - подытожил Шеремет.
Ведущие мировые СМИ прокомментировали освобождение Курской области