https://1prime.ru/20250426/elektronika-857020356.html

Рубль тут не при чем. В России рухнули цены на любимый народом товар

Рубль тут не при чем. В России рухнули цены на любимый народом товар - 26.04.2025, ПРАЙМ

Рубль тут не при чем. В России рухнули цены на любимый народом товар

К концу апреля электроника в России рухнула в цене на 10–20%. Больше всего снизилась стоимость ноутбуков: MacBook Air M3, стоивший в начале года около 150 тысяч | 26.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-26T05:05+0300

2025-04-26T05:05+0300

2025-04-26T05:05+0300

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. К концу апреля электроника в России рухнула в цене на 10–20%. Больше всего снизилась стоимость ноутбуков: MacBook Air M3, стоивший в начале года около 150 тысяч рублей, теперь доступен за 110 тысяч рублей. Прочие гаджеты находятся в том же ценовом тренде.Данной ситуации способствовало сразу несколько факторов. В первую очередь, конечно, это снижение курса доллара к рублю. Конечно, оно коснулось не только электроники. Например, компания Bork официально заявила о снижении цены на все товарные категории. Магазин ЦУМ также предоставил скидки на продукцию в разных категориях в связи со снижением курса. Даже некоторые импортные потребительские товары в магазинах подешевели.Рассмотрим подробнее механизм снижения цен в связи с укреплением рубля. Аналитики отмечают, что первыми на рынке начали снижать цены небольшие компании. В отсутствие больших торговых площадей и внушительного бюджета на рекламу, малый и средний бизнес подчас выбирает ценовую конкуренцию. Кроме того, малый и средний бизнес более мобильный. Как только появилась возможность закупать товары за рубежом по сниженным ценам, небольшой бизнес воспользовался этим, чтобы предоставить для потребителей более низкие цены, чем у конкурентов. Следующим немаловажным фактором, влияющим на цену электронной продукции, является по-прежнему высокая ключевая ставка. По данным аналитики МТС Банк, лидерами товаров, которые потребители чаще берут в кредит, являются категории мобильных телефонов и электроники (24,9% и 16,1% из числа всех кредитов, соответственно). Таким образом, повышение ключевой ставки до 21% существенно снижает доступность кредитования, а значит, спрос на покупку электроники в целом. Кроме того, часть потребителей может предпочесть положить денежные средства на сберегательные счета под высокие проценты и отложить таким образом покупку электроники, если она не является острой необходимостью на текущий момент. На фоне продолжающегося роста инфляции покупательская способность россиян сокращается. Таким образом, рост расходов на товары повседневного спроса (продукты, средства гигиены и т.д.) ведет к снижению спроса на товары длительного обращения. В связи с этим маркетологи стараются проводить сбытовые кампании с целью увеличения спроса на подобные категории товаров, к которым также относится электроника. В этом году многие магазины объявили о начале сезонных скидок раньше обычного, не дожидаясь традиционного летнего периода. Например, на рынке электроники весна является несезонным периодом для покупки ноутбуков. Это объясняет наиболее высокие скидки, которые есть сейчас, на категорию данных товаров.Кроме того, стоит принять во внимание повышение таможенных пошлин на ввоз товаров в США для ряда стран. Таким образом, рынок сбыта США становится для них менее привлекательным. И производители могут переориентироваться на российский рынок сбыта. Снижение цен на свою продукцию - одна из вероятных стратегий увеличения объемов продаж на российском рынке со стороны производителей электроники. Таким образом, наиболее важными факторами снижения цен на рынке электронной продукции являются: Автор - Анастасия Мельникова, старший преподаватель кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова

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мнения аналитиков, бизнес, сша, электроника, бытовая электроника, цены