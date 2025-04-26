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ЕС в феврале нарастил поставки вина в Россию
ЕС в феврале нарастил поставки вина в Россию - 26.04.2025, ПРАЙМ
ЕС в феврале нарастил поставки вина в Россию
Евросоюз, который несколько месяцев подряд снижал поставки вина в Россию, в феврале неожиданно нарастил продажи - до максимума с ноября, следует из анализа РИА... | 26.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Евросоюз, который несколько месяцев подряд снижал поставки вина в Россию, в феврале неожиданно нарастил продажи - до максимума с ноября, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Так, в конце зимы европейские продажи вина в Россию составили 7,5 тысячи тонн, что на 14% больше уровня января и является максимальным значением с ноября прошлого года. Отгрузки в феврале увеличили все крупнейшие поставщики. Сильнее всего выросли поставки из Польши - в 1,8 раза, до 1,2 тысячи тонн, а также из Италии и Португалии - на четверть, до 2,8 тысячи и 878 тонн соответственно. Еще на 0,2% подрос экспорт Латвии - до 1,4 тысячи. Единственным крупным экспортером вина среди стран Евросоюза, которые в феврале уменьшили поставки, стала Германия - ее продажи на российский рынок сократились в 2,3 раза и составили всего 230 тонн против 543 тонн месяцем ранее. Всего отечественные компании приобрели у стран ЕС вина на 28 миллионов евро против 25,3 миллиона в январе. Россия компенсирует снижение импорта ростом собственного производства: за январь-февраль выпуск винодельческой продукции достиг 6,8 миллиона декалитров, что на 5% больше уровня годом ранее.
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Экономика, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, ПОЛЬША, Польша, ЕС, Евростат
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Евросоюз, который несколько месяцев подряд снижал поставки вина в Россию, в феврале неожиданно нарастил продажи - до максимума с ноября, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Так, в конце зимы европейские продажи вина в Россию составили 7,5 тысячи тонн, что на 14% больше уровня января и является максимальным значением с ноября прошлого года.
Отгрузки в феврале увеличили все крупнейшие поставщики. Сильнее всего выросли поставки из Польши - в 1,8 раза, до 1,2 тысячи тонн, а также из Италии и Португалии - на четверть, до 2,8 тысячи и 878 тонн соответственно. Еще на 0,2% подрос экспорт Латвии - до 1,4 тысячи.
Единственным крупным экспортером вина среди стран Евросоюза, которые в феврале уменьшили поставки, стала Германия - ее продажи на российский рынок сократились в 2,3 раза и составили всего 230 тонн против 543 тонн месяцем ранее.
Всего отечественные компании приобрели у стран ЕС вина на 28 миллионов евро против 25,3 миллиона в январе.
Россия компенсирует снижение импорта ростом собственного производства: за январь-февраль выпуск винодельческой продукции достиг 6,8 миллиона декалитров, что на 5% больше уровня годом ранее.
В России выросло производство вина