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В Эстонии освободили задержанный танкер Kiwala - 26.04.2025, ПРАЙМ
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В Эстонии освободили задержанный танкер Kiwala
В Эстонии освободили задержанный танкер Kiwala - 26.04.2025, ПРАЙМ
В Эстонии освободили задержанный танкер Kiwala
Власти Эстонии освободили задержанный 11 апреля танкер Kiwala, предположительно, направлявшийся в РФ, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на директора... | 26.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-26T20:42+0300
2025-04-26T20:42+0300
россия
эстония
танкер
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Власти Эстонии освободили задержанный 11 апреля танкер Kiwala, предположительно, направлявшийся в РФ, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на директора морской службы транспортного департамента Кристьяна Труу. Издание Postimees 11 апреля сообщило о том, что, по утверждению сил обороны Эстонии, ведомство для проверки документов и статуса задержало танкер Kiwala, который, предположительно, направлялся в российский порт Усть-Луга. Позднее телерадиокомпания ERR сообщила, что, по утверждению эстонских властей, на танкере было зафиксировано около 40 нарушений. "Задержанный 11 апреля эстонскими военно-морскими силами танкер Kiwala устранил выявленные недостатки и теперь может покинуть Эстонию", - сообщает ERR. По данным телерадиокомпании, сейчас танкер все еще стоит на якоре в заливе Мууга у побережья Эстонии. Как заявил Труу, в данный момент завершаются последние процедуры, после чего Kiwala сможет покинуть страну. В декабре 2024 года ряд стран, расположенных у Балтийского и Северного морей, договорились регулярно проверять страховые свидетельства у нефтяных танкеров, якобы перевозящих российскую нефть, под предлогом защиты от угроз окружающей среде.
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россия, эстония, танкер
РОССИЯ, ЭСТОНИЯ, танкер
20:42 26.04.2025
 
В Эстонии освободили задержанный танкер Kiwala

ERR: Эстония освободила танкер Kiwala, предположительно, направлявшийся в Россию

© CC BY 2.0 / Felipe ErnestoФлаг Эстонии
Флаг Эстонии - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2025
© CC BY 2.0 / Felipe Ernesto
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Власти Эстонии освободили задержанный 11 апреля танкер Kiwala, предположительно, направлявшийся в РФ, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на директора морской службы транспортного департамента Кристьяна Труу.
Издание Postimees 11 апреля сообщило о том, что, по утверждению сил обороны Эстонии, ведомство для проверки документов и статуса задержало танкер Kiwala, который, предположительно, направлялся в российский порт Усть-Луга. Позднее телерадиокомпания ERR сообщила, что, по утверждению эстонских властей, на танкере было зафиксировано около 40 нарушений.
"Задержанный 11 апреля эстонскими военно-морскими силами танкер Kiwala устранил выявленные недостатки и теперь может покинуть Эстонию", - сообщает ERR.
По данным телерадиокомпании, сейчас танкер все еще стоит на якоре в заливе Мууга у побережья Эстонии. Как заявил Труу, в данный момент завершаются последние процедуры, после чего Kiwala сможет покинуть страну.
В декабре 2024 года ряд стран, расположенных у Балтийского и Северного морей, договорились регулярно проверять страховые свидетельства у нефтяных танкеров, якобы перевозящих российскую нефть, под предлогом защиты от угроз окружающей среде.
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