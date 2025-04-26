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"Не будет Германии". Пушков отреагировал на заявления Мерца по Украине
"Не будет Германии". Пушков отреагировал на заявления Мерца по Украине - 26.04.2025, ПРАЙМ
"Не будет Германии". Пушков отреагировал на заявления Мерца по Украине
Германии не удастся стать независимой от Соединенных Штатов. Такое мнение высказал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале. | 26.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-26T08:57+0300
2025-04-26T08:57+0300
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Германии не удастся стать независимой от Соединенных Штатов. Такое мнение высказал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале.Таким образом он отреагировал на сообщения сообщения о том, что США запретили поставку дальнобойных ракет Taurus для Украины из-за наличия в них критически важных компонентов."Сколько бы (Будущий канцлер Германии Фридрих. — Прим. ред.) Мерц ни болтал об этом, этого, судя по всему, не произойдет. Как и не будет Германии, независимой от США, сколько бы ни призывал к этому Мерц", - написал Пушков.Лидер блока ХДС/ХСС и будущий канцлер Германии высказывал возможность поставок крылатых ракет Taurus на Украину, однако подчеркивал, что это должно быть согласовано с европейскими союзниками.В то же время министр обороны Германии Борис Писториус указывал на множество аргументов против такой инициативы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова добавила, что Москва будет рассматривать использование немецких ракет Taurus против российских объектов как прямое участие Берлина в конфликте на стороне Украины.
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германия, алексей пушков, мид рф, хдс/хсс, сша
Политика, ГЕРМАНИЯ, Алексей Пушков, МИД РФ, ХДС/ХСС, США
"Не будет Германии". Пушков отреагировал на заявления Мерца по Украине
Пушков: Германия останется зависима от США, несмотря на заявления Мерца
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ.
Германии не удастся стать независимой от Соединенных Штатов. Такое мнение высказал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале
.
Таким образом он отреагировал на сообщения сообщения о том, что США запретили поставку дальнобойных ракет Taurus для Украины из-за наличия в них критически важных компонентов.
"Сколько бы (Будущий канцлер Германии Фридрих. — Прим. ред.) Мерц ни болтал об этом, этого, судя по всему, не произойдет. Как и не будет Германии, независимой от США, сколько бы ни призывал к этому Мерц", - написал Пушков.
Лидер блока ХДС/ХСС и будущий канцлер Германии высказывал возможность поставок крылатых ракет Taurus на Украину, однако подчеркивал, что это должно быть согласовано с европейскими союзниками.
В то же время министр обороны Германии Борис Писториус указывал на множество аргументов против такой инициативы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова добавила, что Москва будет рассматривать использование немецких ракет Taurus против российских объектов как прямое участие Берлина в конфликте на стороне Украины.
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