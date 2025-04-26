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В Госдуме рассказали, когда изменится график выплат пенсий - 26.04.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме рассказали, когда изменится график выплат пенсий
В Госдуме рассказали, когда изменится график выплат пенсий - 26.04.2025, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали, когда изменится график выплат пенсий
График выплат пенсий россиянам поменяется из-за майских праздников для всех видов ее получения, сообщила РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Екатерина... | 26.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-26T03:01+0300
2025-04-26T03:01+0300
общество
экономика
россия
москва
единая россия
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. График выплат пенсий россиянам поменяется из-за майских праздников для всех видов ее получения, сообщила РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина ("Единая Россия"). Депутат рассказала, что в начале мая 2025 года россиян ждут две сокращенные рабочие недели из-за майских праздников, в связи с этим график выплаты пенсий меняется. "Для тех, кто получает пенсию через банк: если обычная дата выплаты с 1 по 5 мая, пенсию выдадут 29-30 апреля или 5-7 мая, если обычная дата выплаты с 6 по 8 мая, пенсию выдадут в эти же дни (8 мая - нерабочий день, поэтому выплата может быть перенесена), если обычная дата выплаты с 9 по 11 мая, пенсию выдадут 5-7 мая", - сказала Стенякина. Депутат добавила, что для получателей пенсии через почту такие условия: если обычная дата выплаты с 1 по 5 мая, пенсию выдадут 29-30 апреля или 2-3 мая, если почта работает по шестидневному графику. Если обычная дата выплаты пенсии - с 6 по 11 мая, ее выплатят 5-7 мая или 10 мая, если почтовое отделение работает по шестидневному графику. По ее словам, для тех, кто получает пенсию на дом, график доставки пенсии будет аналогичен почтовому.
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общество , россия, москва, единая россия
Общество , Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Единая Россия
03:01 26.04.2025
 
В Госдуме рассказали, когда изменится график выплат пенсий

Депутат Стенякина: график выплат пенсий поменяется из-за майских праздников

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. График выплат пенсий россиянам поменяется из-за майских праздников для всех видов ее получения, сообщила РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина ("Единая Россия").
Депутат рассказала, что в начале мая 2025 года россиян ждут две сокращенные рабочие недели из-за майских праздников, в связи с этим график выплаты пенсий меняется.
"Для тех, кто получает пенсию через банк: если обычная дата выплаты с 1 по 5 мая, пенсию выдадут 29-30 апреля или 5-7 мая, если обычная дата выплаты с 6 по 8 мая, пенсию выдадут в эти же дни (8 мая - нерабочий день, поэтому выплата может быть перенесена), если обычная дата выплаты с 9 по 11 мая, пенсию выдадут 5-7 мая", - сказала Стенякина.
Депутат добавила, что для получателей пенсии через почту такие условия: если обычная дата выплаты с 1 по 5 мая, пенсию выдадут 29-30 апреля или 2-3 мая, если почта работает по шестидневному графику. Если обычная дата выплаты пенсии - с 6 по 11 мая, ее выплатят 5-7 мая или 10 мая, если почтовое отделение работает по шестидневному графику.
По ее словам, для тех, кто получает пенсию на дом, график доставки пенсии будет аналогичен почтовому.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯМОСКВАЕдиная Россия
 
 
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