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В Госдуме рассказали, когда изменится график выплат пенсий

В Госдуме рассказали, когда изменится график выплат пенсий - 26.04.2025, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали, когда изменится график выплат пенсий

График выплат пенсий россиянам поменяется из-за майских праздников для всех видов ее получения, сообщила РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Екатерина... | 26.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-26T03:01+0300

2025-04-26T03:01+0300

2025-04-26T03:01+0300

общество

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. График выплат пенсий россиянам поменяется из-за майских праздников для всех видов ее получения, сообщила РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина ("Единая Россия"). Депутат рассказала, что в начале мая 2025 года россиян ждут две сокращенные рабочие недели из-за майских праздников, в связи с этим график выплаты пенсий меняется. "Для тех, кто получает пенсию через банк: если обычная дата выплаты с 1 по 5 мая, пенсию выдадут 29-30 апреля или 5-7 мая, если обычная дата выплаты с 6 по 8 мая, пенсию выдадут в эти же дни (8 мая - нерабочий день, поэтому выплата может быть перенесена), если обычная дата выплаты с 9 по 11 мая, пенсию выдадут 5-7 мая", - сказала Стенякина. Депутат добавила, что для получателей пенсии через почту такие условия: если обычная дата выплаты с 1 по 5 мая, пенсию выдадут 29-30 апреля или 2-3 мая, если почта работает по шестидневному графику. Если обычная дата выплаты пенсии - с 6 по 11 мая, ее выплатят 5-7 мая или 10 мая, если почтовое отделение работает по шестидневному графику. По ее словам, для тех, кто получает пенсию на дом, график доставки пенсии будет аналогичен почтовому.

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