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ГП попросила запретить деятельность собственника разработчика "Мира танков" - 26.04.2025, ПРАЙМ
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ГП попросила запретить деятельность собственника разработчика "Мира танков"
ГП попросила запретить деятельность собственника разработчика "Мира танков" - 26.04.2025, ПРАЙМ
ГП попросила запретить деятельность собственника разработчика "Мира танков"
Генпрокуратура просит Таганский суд Москвы запретить в России за осуществление экстремистской деятельности объединение, состоящее из владельца компании "Леста"... | 26.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-26T12:34+0300
2025-04-26T12:34+0300
бизнес
россия
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wargaming
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Генпрокуратура просит Таганский суд Москвы запретить в России за осуществление экстремистской деятельности объединение, состоящее из владельца компании "Леста" Малика Хатажаева и собственника Wargaming.net Виктора Кислого, а также взыскать 100% долей "Лесты" в доход государства, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Исковое заявление заместителя генерального прокурора РФ о запрете деятельности объединения, состоящего из В.В. Кислого и М.А. Хатажаева, и об обращении в доход государства долей в уставном капитале ответчиков", - говорится в материалах. Речь идет о долях ООО "Леста", ООО "Леста Геймс Эдженси", ООО "Леста Геймс Москва". Генпрокуратура считает, что Кислый и Хатажев составляют экстремистское объединение, осуществляют экстремистскую деятельность на территории РФ. В иске заявителем приложены публикации с заголовками "Самая военная игра World of Tanks против спецоперации России", "Как Wargaming пережил 25 лет – и справился с войной в Украине", "Wargaming запустила благотворительный проект с украинским контентом в играх для сбора на реанимобили". Ранее стало известно о наложении ареста на активы ГК "Леста" и связанных с ней лиц. "Леста" направила частную жалобу на определение Таганского районного суда в части оспаривания обеспечительных мер по иску прокуратуры, которые привели к блокировке счетов и запрету юридических действий. Руководство "Лесты" настаивает, что меры являются чрезмерными и наносят ущерб деятельности компании. "Леста" участвует в проектах, посвященных подготовке празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, реализует уникальный в мировой киберспортивной индустрии Парад Победы на Красной площади в игре "Мир танков", проводит первые киберспортивные соревнования на федеральном телевидении под названием "Кубок Первого канала. Мир танков" и международный киберспортивный турнир по российской игре "Мир танков" в рамках празднования Дня Победы в Белоруссии с реконструкцией танковых боев против нацистской Германии, говорится в жалобе. "Леста Игры" (ранее Lesta Games) - российская компания, специализирующаяся на разработке игр. В портфеле есть игры "Мир танков", "Мир кораблей", Tanks Blitz и Royal Quest. Компания Wargaming в 2022 году заявила об уходе из России и Белоруссии, после чего, по данным ряда СМИ, передала свой игровой бизнес под местное управление "Лесте".
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бизнес, россия, рф, wargaming
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Wargaming
12:34 26.04.2025
 
ГП попросила запретить деятельность собственника разработчика "Мира танков"

Генпрокуратура просит запретить деятельность собственника разработчика "Мира танков"

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ
Здание Генеральной прокуратуры РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Генпрокуратура просит Таганский суд Москвы запретить в России за осуществление экстремистской деятельности объединение, состоящее из владельца компании "Леста" Малика Хатажаева и собственника Wargaming.net Виктора Кислого, а также взыскать 100% долей "Лесты" в доход государства, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Исковое заявление заместителя генерального прокурора РФ о запрете деятельности объединения, состоящего из В.В. Кислого и М.А. Хатажаева, и об обращении в доход государства долей в уставном капитале ответчиков", - говорится в материалах.
Речь идет о долях ООО "Леста", ООО "Леста Геймс Эдженси", ООО "Леста Геймс Москва".
Генпрокуратура считает, что Кислый и Хатажев составляют экстремистское объединение, осуществляют экстремистскую деятельность на территории РФ. В иске заявителем приложены публикации с заголовками "Самая военная игра World of Tanks против спецоперации России", "Как Wargaming пережил 25 лет – и справился с войной в Украине", "Wargaming запустила благотворительный проект с украинским контентом в играх для сбора на реанимобили".
Ранее стало известно о наложении ареста на активы ГК "Леста" и связанных с ней лиц.
"Леста" направила частную жалобу на определение Таганского районного суда в части оспаривания обеспечительных мер по иску прокуратуры, которые привели к блокировке счетов и запрету юридических действий.
Руководство "Лесты" настаивает, что меры являются чрезмерными и наносят ущерб деятельности компании.
"Леста" участвует в проектах, посвященных подготовке празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, реализует уникальный в мировой киберспортивной индустрии Парад Победы на Красной площади в игре "Мир танков", проводит первые киберспортивные соревнования на федеральном телевидении под названием "Кубок Первого канала. Мир танков" и международный киберспортивный турнир по российской игре "Мир танков" в рамках празднования Дня Победы в Белоруссии с реконструкцией танковых боев против нацистской Германии, говорится в жалобе.
"Леста Игры" (ранее Lesta Games) - российская компания, специализирующаяся на разработке игр. В портфеле есть игры "Мир танков", "Мир кораблей", Tanks Blitz и Royal Quest.
Компания Wargaming в 2022 году заявила об уходе из России и Белоруссии, после чего, по данным ряда СМИ, передала свой игровой бизнес под местное управление "Лесте".
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