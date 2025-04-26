https://1prime.ru/20250426/istochnik-857050185.html

Фон дер Ляйен и Трамп договорились провести встречу, сообщил источник

Фон дер Ляйен и Трамп договорились провести встречу, сообщил источник - 26.04.2025, ПРАЙМ

Фон дер Ляйен и Трамп договорились провести встречу, сообщил источник

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп договорились провести встречу в ближайшее время, сообщил РИА Новости европейский... | 26.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-26T15:17+0300

2025-04-26T15:17+0300

2025-04-26T15:17+0300

политика

сша

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

ек

https://cdnn.1prime.ru/img/82841/22/828412261_0:124:2401:1474_1920x0_80_0_0_7c8bb4e8b7059072a3b9cabd119eec34.jpg

БРЮССЕЛЬ, 26 апр – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп договорились провести встречу в ближайшее время, сообщил РИА Новости европейский дипломатический источник. "Глава Еврокомиссии и американский президент, находясь в Риме, договорились провести в ближайшее время встречу, но пока конкретной даты нет", - сообщил собеседник агентства. Он также добавил, что глава ЕК во второй половине для в субботу встретится в Риме с Владимиром Зеленским. "Да, такая встреча планируется", - подтвердил он. Ранее официальный представитель ЕК Паула Пиньо на брифинге в Брюсселе заявила журналистам, что глава ЕК до сих пор не имеет каких-либо подтвержденных планов по встречам с Дональдом Трампом, однако воспользуется возможностью контакта с ним в Риме.

https://1prime.ru/20250426/tramp-857048296.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ек