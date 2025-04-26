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Фон дер Ляйен и Трамп договорились провести встречу, сообщил источник
Фон дер Ляйен и Трамп договорились провести встречу, сообщил источник - 26.04.2025, ПРАЙМ
Фон дер Ляйен и Трамп договорились провести встречу, сообщил источник
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп договорились провести встречу в ближайшее время, сообщил РИА Новости европейский... | 26.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-26T15:17+0300
2025-04-26T15:17+0300
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политика
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БРЮССЕЛЬ, 26 апр – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп договорились провести встречу в ближайшее время, сообщил РИА Новости европейский дипломатический источник. "Глава Еврокомиссии и американский президент, находясь в Риме, договорились провести в ближайшее время встречу, но пока конкретной даты нет", - сообщил собеседник агентства. Он также добавил, что глава ЕК во второй половине для в субботу встретится в Риме с Владимиром Зеленским. "Да, такая встреча планируется", - подтвердил он. Ранее официальный представитель ЕК Паула Пиньо на брифинге в Брюсселе заявила журналистам, что глава ЕК до сих пор не имеет каких-либо подтвержденных планов по встречам с Дональдом Трампом, однако воспользуется возможностью контакта с ним в Риме.
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Политика, США, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, ЕК
Фон дер Ляйен и Трамп договорились провести встречу, сообщил источник
Глава ЕК фон дер Ляйен и Трамп договорились провести встречу в ближайшее время
БРЮССЕЛЬ, 26 апр – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп договорились провести встречу в ближайшее время, сообщил РИА Новости европейский дипломатический источник.
"Глава Еврокомиссии и американский президент, находясь в Риме, договорились провести в ближайшее время встречу, но пока конкретной даты нет", - сообщил собеседник агентства.
Он также добавил, что глава ЕК во второй половине для в субботу встретится в Риме с Владимиром Зеленским. "Да, такая встреча планируется", - подтвердил он.
Ранее официальный представитель ЕК Паула Пиньо на брифинге в Брюсселе заявила журналистам, что глава ЕК до сих пор не имеет каких-либо подтвержденных планов по встречам с Дональдом Трампом, однако воспользуется возможностью контакта с ним в Риме.
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