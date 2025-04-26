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Юрист рассказал о наказании за ловлю рыбы в местах нереста - 26.04.2025, ПРАЙМ
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Юрист рассказал о наказании за ловлю рыбы в местах нереста
Юрист рассказал о наказании за ловлю рыбы в местах нереста - 26.04.2025, ПРАЙМ
Юрист рассказал о наказании за ловлю рыбы в местах нереста
Гражданам РФ за ловлю рыбы в местах нереста или на миграционных путях к ним грозит уголовная ответственность в виде штрафа до 500 тысяч рублей, а также... | 26.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-26T02:30+0300
2025-04-26T02:30+0300
общество
экономика
россия
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Гражданам РФ за ловлю рыбы в местах нереста или на миграционных путях к ним грозит уголовная ответственность в виде штрафа до 500 тысяч рублей, а также исправительные работы сроком до двух лет или лишение свободы на тот же срок, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. "Уголовная ответственность может обернуться для рыбака штрафом до 500 тысяч рублей, а также исправительными работами (или) реальным сроком до двух лет. Однако надо иметь в виду, что уголовная ответственность за незаконный вылов водных биологических ресурсов может наступить, только если осуществляется лов в местах нереста или на миграционных путях к ним, либо с причинением крупного ущерба", - рассказал Хаминский. Юрист добавил, что за нарушение правил рыболовства предусмотрена и административная ответственность, которая влечет наложение штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи рыбы. Он уточнил, что индивидуальные нормы и особенности устанавливаются отдельно для восьми рыбохозяйственных бассейнов РФ: Азово-Черноморского, Байкальского, Волжско-Каспийского, Восточно-Сибирского, Дальневосточного, Западно-Сибирского, Западного и Северного. "Однако общий запрет на рыбную ловлю на территории РФ обычно действует с 20 апреля по 20 июня. Так, уже с начала апреля в России началась операция "Нерест", в рамках которой инспекторы рыбоохраны усилили контроль за соблюдением правил рыболовства", - отметил Хаминский. Юрист напомнил, что с 2021 года действуют новые нормы закона о любительском рыболовстве, которые установили презумпцию бесплатной рыбалки в водоемах общего пользования. Он пояснил, что каждый россиянин имеет право в таких водоемах ловить и удить рыбу, и никто не может за это брать деньги. По словам Хаминского, к водоемам общего пользования относятся все водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности. Юрист также объяснил, какие виды рыбалки запрещены, и перечислил нормативы ловли добычи. "Не допускается рыбалка с использованием взрывчатых и химических веществ, с применением электротока, с применением сетей. В общем случае на лодках рыбачить можно, но они должны быть официально зарегистрированы и на них распространяются те же запреты, что и на лов с берега. Действующие нормативы регулируют как размер вылавливаемой рыбы, так и общей массы. Общим правилом является размер улова не более пяти килограммов на человека в сутки", - обратил внимание Хаминский.
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общество , россия, рф, москва, московская область
Общество , Экономика, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Московская область
02:30 26.04.2025
 
Юрист рассказал о наказании за ловлю рыбы в местах нереста

Юрист Хаминский: за ловлю рыбы в местах нереста грозит штраф до 500 тысяч рублей

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Гражданам РФ за ловлю рыбы в местах нереста или на миграционных путях к ним грозит уголовная ответственность в виде штрафа до 500 тысяч рублей, а также исправительные работы сроком до двух лет или лишение свободы на тот же срок, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
"Уголовная ответственность может обернуться для рыбака штрафом до 500 тысяч рублей, а также исправительными работами (или) реальным сроком до двух лет. Однако надо иметь в виду, что уголовная ответственность за незаконный вылов водных биологических ресурсов может наступить, только если осуществляется лов в местах нереста или на миграционных путях к ним, либо с причинением крупного ущерба", - рассказал Хаминский.
Юрист добавил, что за нарушение правил рыболовства предусмотрена и административная ответственность, которая влечет наложение штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи рыбы.
Он уточнил, что индивидуальные нормы и особенности устанавливаются отдельно для восьми рыбохозяйственных бассейнов РФ: Азово-Черноморского, Байкальского, Волжско-Каспийского, Восточно-Сибирского, Дальневосточного, Западно-Сибирского, Западного и Северного.
"Однако общий запрет на рыбную ловлю на территории РФ обычно действует с 20 апреля по 20 июня. Так, уже с начала апреля в России началась операция "Нерест", в рамках которой инспекторы рыбоохраны усилили контроль за соблюдением правил рыболовства", - отметил Хаминский.
Юрист напомнил, что с 2021 года действуют новые нормы закона о любительском рыболовстве, которые установили презумпцию бесплатной рыбалки в водоемах общего пользования. Он пояснил, что каждый россиянин имеет право в таких водоемах ловить и удить рыбу, и никто не может за это брать деньги. По словам Хаминского, к водоемам общего пользования относятся все водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности.
Юрист также объяснил, какие виды рыбалки запрещены, и перечислил нормативы ловли добычи.
"Не допускается рыбалка с использованием взрывчатых и химических веществ, с применением электротока, с применением сетей. В общем случае на лодках рыбачить можно, но они должны быть официально зарегистрированы и на них распространяются те же запреты, что и на лов с берега. Действующие нормативы регулируют как размер вылавливаемой рыбы, так и общей массы. Общим правилом является размер улова не более пяти килограммов на человека в сутки", - обратил внимание Хаминский.
 
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