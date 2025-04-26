https://1prime.ru/20250426/jurist-857042362.html

Юрист рассказал о наказании за ловлю рыбы в местах нереста

Юрист рассказал о наказании за ловлю рыбы в местах нереста - 26.04.2025, ПРАЙМ

Юрист рассказал о наказании за ловлю рыбы в местах нереста

Гражданам РФ за ловлю рыбы в местах нереста или на миграционных путях к ним грозит уголовная ответственность в виде штрафа до 500 тысяч рублей, а также... | 26.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-26T02:30+0300

2025-04-26T02:30+0300

2025-04-26T02:30+0300

общество

экономика

россия

рф

москва

московская область

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857042362.jpg?1745623856

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Гражданам РФ за ловлю рыбы в местах нереста или на миграционных путях к ним грозит уголовная ответственность в виде штрафа до 500 тысяч рублей, а также исправительные работы сроком до двух лет или лишение свободы на тот же срок, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. "Уголовная ответственность может обернуться для рыбака штрафом до 500 тысяч рублей, а также исправительными работами (или) реальным сроком до двух лет. Однако надо иметь в виду, что уголовная ответственность за незаконный вылов водных биологических ресурсов может наступить, только если осуществляется лов в местах нереста или на миграционных путях к ним, либо с причинением крупного ущерба", - рассказал Хаминский. Юрист добавил, что за нарушение правил рыболовства предусмотрена и административная ответственность, которая влечет наложение штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи рыбы. Он уточнил, что индивидуальные нормы и особенности устанавливаются отдельно для восьми рыбохозяйственных бассейнов РФ: Азово-Черноморского, Байкальского, Волжско-Каспийского, Восточно-Сибирского, Дальневосточного, Западно-Сибирского, Западного и Северного. "Однако общий запрет на рыбную ловлю на территории РФ обычно действует с 20 апреля по 20 июня. Так, уже с начала апреля в России началась операция "Нерест", в рамках которой инспекторы рыбоохраны усилили контроль за соблюдением правил рыболовства", - отметил Хаминский. Юрист напомнил, что с 2021 года действуют новые нормы закона о любительском рыболовстве, которые установили презумпцию бесплатной рыбалки в водоемах общего пользования. Он пояснил, что каждый россиянин имеет право в таких водоемах ловить и удить рыбу, и никто не может за это брать деньги. По словам Хаминского, к водоемам общего пользования относятся все водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности. Юрист также объяснил, какие виды рыбалки запрещены, и перечислил нормативы ловли добычи. "Не допускается рыбалка с использованием взрывчатых и химических веществ, с применением электротока, с применением сетей. В общем случае на лодках рыбачить можно, но они должны быть официально зарегистрированы и на них распространяются те же запреты, что и на лов с берега. Действующие нормативы регулируют как размер вылавливаемой рыбы, так и общей массы. Общим правилом является размер улова не более пяти килограммов на человека в сутки", - обратил внимание Хаминский.

рф

москва

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, москва, московская область