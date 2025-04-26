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Китай заявил о готовности противостоять протекционизму

Китай заявил о готовности противостоять протекционизму - 26.04.2025, ПРАЙМ

Китай заявил о готовности противостоять протекционизму

Китай твердо стоит на правильной стороне истории, готов объединяться со странами-единомышленниками, чтобы совместно противостоять протекционизму, заявил министр | 26.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-26T04:34+0300

2025-04-26T04:34+0300

2025-04-26T04:34+0300

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ПЕКИН, 26 апр - ПРАЙМ. Китай твердо стоит на правильной стороне истории, готов объединяться со странами-единомышленниками, чтобы совместно противостоять протекционизму, заявил министр иностранных дел КНР Ван И, говоря о проблеме тарифов. В пятницу Ван И провел встречу с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым в Алма-Ате. В ходе переговоров глава МИД КНР изложил позицию Китая по вопросу пошлин, подчеркнув, что "некоторые страны" ставят интересы своих стран на первое место, прибегая к давлению и принудительным сделкам, а также без причины провоцируя торговые войны. "Китай твердо стоит на правильной стороне истории и на стороне международных правил, готов объединяться и сотрудничать со странами-единомышленниками, чтобы совместно отстаивать многосторонность, защищать справедливость и правосудие, противостоять протекционизму и никогда не допустить того, чтобы мир превратился в джунгли, где сильный охотится на слабого", - приводит слова Ван И в субботу официальный сайт МИД КНР. В ходе переговоров Ван И также отмел, что Китай готов с Узбекистаном и другими странами Центральной Азии укреплять стратегическое взаимное доверие и углублять прагматичное сотрудничество, в частности расширять сотрудничество в таких областях, как искусственный интеллект и цифровая торговля. В среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что США не уменьшат пошлины в отношении КНР в одностороннем порядке. Ранее в тот же день президент США Дональд Трамп заявил о планах по снижению таможенных пошлин на товары из Китая, однако добавил, что нулевая ставка тарифов не предусмотрена. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

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