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"Это пробуждение". В Венгрии неожиданно высказались о признании Крыма - 26.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250426/krym-857046360.html
"Это пробуждение". В Венгрии неожиданно высказались о признании Крыма
"Это пробуждение". В Венгрии неожиданно высказались о признании Крыма - 26.04.2025, ПРАЙМ
"Это пробуждение". В Венгрии неожиданно высказались о признании Крыма
Зеленскому не следует воспринимать признание Крыма российским как уступку. Такое мнение высказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан... | 26.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-26T11:16+0300
2025-04-26T11:33+0300
политика
крым
сша
дональд трамп
the wall street journal
россия
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому не следует воспринимать признание Крыма российским как уступку. Такое мнение высказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович."Признание того, что Крым является российским, — это не уступка Зеленского. Это пробуждение от лихорадочного сна к реальности", - написал Кошкович в соцсети Х.На этой неделе президент США Дональд Трамп раскритиковал позицию Зеленского по вопросу Крыма. Как считает Трамп, такая позиция мешает мирным переговорам с Россией. Он подчеркнул, что ситуация на Украине крайне сложная, и Зеленскому нужно либо достичь мира, либо он потеряет страну в течение трех лет.Ранее в интервью изданию The Wall Street Journal Зеленский заявил, что юридически не признает Крым российским, несмотря на предложение от Вашингтона, которое могло бы способствовать урегулированию конфликта.
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крым, сша, дональд трамп, the wall street journal, россия, владимир зеленский
Политика, КРЫМ, США, Дональд Трамп, The Wall Street Journal, РОССИЯ, Владимир Зеленский
11:16 26.04.2025 (обновлено: 11:33 26.04.2025)
 
"Это пробуждение". В Венгрии неожиданно высказались о признании Крыма

Кошкович: признание Крыма Зеленским - не уступка, а реальность

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМаяк в Ялте, Крым
Маяк в Ялте, Крым - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому не следует воспринимать признание Крыма российским как уступку. Такое мнение высказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
"Признание того, что Крым является российским, — это не уступка Зеленского. Это пробуждение от лихорадочного сна к реальности", - написал Кошкович в соцсети Х.
На этой неделе президент США Дональд Трамп раскритиковал позицию Зеленского по вопросу Крыма. Как считает Трамп, такая позиция мешает мирным переговорам с Россией. Он подчеркнул, что ситуация на Украине крайне сложная, и Зеленскому нужно либо достичь мира, либо он потеряет страну в течение трех лет.

Ранее в интервью изданию The Wall Street Journal Зеленский заявил, что юридически не признает Крым российским, несмотря на предложение от Вашингтона, которое могло бы способствовать урегулированию конфликта.
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ПолитикаКРЫМСШАДональд ТрампThe Wall Street JournalРОССИЯВладимир Зеленский
 
 
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