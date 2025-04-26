https://1prime.ru/20250426/krym-857046360.html

"Это пробуждение". В Венгрии неожиданно высказались о признании Крыма

"Это пробуждение". В Венгрии неожиданно высказались о признании Крыма - 26.04.2025, ПРАЙМ

"Это пробуждение". В Венгрии неожиданно высказались о признании Крыма

Зеленскому не следует воспринимать признание Крыма российским как уступку. Такое мнение высказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан... | 26.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-26T11:16+0300

2025-04-26T11:16+0300

2025-04-26T11:33+0300

политика

крым

сша

дональд трамп

the wall street journal

россия

владимир зеленский

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому не следует воспринимать признание Крыма российским как уступку. Такое мнение высказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович."Признание того, что Крым является российским, — это не уступка Зеленского. Это пробуждение от лихорадочного сна к реальности", - написал Кошкович в соцсети Х.На этой неделе президент США Дональд Трамп раскритиковал позицию Зеленского по вопросу Крыма. Как считает Трамп, такая позиция мешает мирным переговорам с Россией. Он подчеркнул, что ситуация на Украине крайне сложная, и Зеленскому нужно либо достичь мира, либо он потеряет страну в течение трех лет.Ранее в интервью изданию The Wall Street Journal Зеленский заявил, что юридически не признает Крым российским, несмотря на предложение от Вашингтона, которое могло бы способствовать урегулированию конфликта.

https://1prime.ru/20250426/ukraina-857044104.html

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крым, сша, дональд трамп, the wall street journal, россия, владимир зеленский