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"Это пробуждение". В Венгрии неожиданно высказались о признании Крыма
"Это пробуждение". В Венгрии неожиданно высказались о признании Крыма - 26.04.2025, ПРАЙМ
"Это пробуждение". В Венгрии неожиданно высказались о признании Крыма
Зеленскому не следует воспринимать признание Крыма российским как уступку. Такое мнение высказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан... | 26.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-26T11:16+0300
2025-04-26T11:16+0300
2025-04-26T11:33+0300
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому не следует воспринимать признание Крыма российским как уступку. Такое мнение высказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович."Признание того, что Крым является российским, — это не уступка Зеленского. Это пробуждение от лихорадочного сна к реальности", - написал Кошкович в соцсети Х.На этой неделе президент США Дональд Трамп раскритиковал позицию Зеленского по вопросу Крыма. Как считает Трамп, такая позиция мешает мирным переговорам с Россией. Он подчеркнул, что ситуация на Украине крайне сложная, и Зеленскому нужно либо достичь мира, либо он потеряет страну в течение трех лет.Ранее в интервью изданию The Wall Street Journal Зеленский заявил, что юридически не признает Крым российским, несмотря на предложение от Вашингтона, которое могло бы способствовать урегулированию конфликта.
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Политика, КРЫМ, США, Дональд Трамп, The Wall Street Journal, РОССИЯ, Владимир Зеленский
"Это пробуждение". В Венгрии неожиданно высказались о признании Крыма
Кошкович: признание Крыма Зеленским - не уступка, а реальность
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому не следует воспринимать признание Крыма российским как уступку. Такое мнение высказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
"Признание того, что Крым является российским, — это не уступка Зеленского. Это пробуждение от лихорадочного сна к реальности", - написал Кошкович в соцсети Х.
На этой неделе президент США Дональд Трамп раскритиковал позицию Зеленского по вопросу Крыма. Как считает Трамп, такая позиция мешает мирным переговорам с Россией. Он подчеркнул, что ситуация на Украине крайне сложная, и Зеленскому нужно либо достичь мира, либо он потеряет страну в течение трех лет.
Ранее в интервью изданию The Wall Street Journal Зеленский заявил, что юридически не признает Крым российским, несмотря на предложение от Вашингтона, которое могло бы способствовать урегулированию конфликта.
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