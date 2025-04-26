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Лавров прокомментировал переговоры с США по Украине - 26.04.2025, ПРАЙМ
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Лавров прокомментировал переговоры с США по Украине
Лавров прокомментировал переговоры с США по Украине - 26.04.2025, ПРАЙМ
Лавров прокомментировал переговоры с США по Украине
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сообщил, что Россия не намерена предавать огласке ход переговоров с США по урегулированию украинского | 26.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-26T08:13+0300
2025-04-26T08:13+0300
политика
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мировая экономика
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ВАШИНГТОН, 26 апр – ПРАЙМ. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сообщил, что Россия не намерена предавать огласке ход переговоров с США по урегулированию украинского вопроса до их официального завершения. "Мы действительно очень вежливые люди. В отличие от некоторых других, мы никогда не обсуждаем публично то, о чём идёт речь на переговорах, иначе переговоры не будут серьезными", - ответил на вопрос о деталях сделки Лавров в интервью с американской журналисткой Маргарет Бреннан. Глава МИД также предложил обсудить этот вопрос с Владимиром Зеленским, поскольку, по его словам, Зеленский, напротив, "охотно общается с кем угодно через СМИ, даже с президентом Трампом". Ранее Лавров в интервью телеканалу CBS заявил, что президент США Дональд Трамп, вероятно, является единственным мировым лидером, который признаёт истинные причины украинского кризиса. По его словам, Трамп справедливо верит в близость достижения соглашения по Украине, но есть некоторые детали, которые требуют доработки. Так Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
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россия, мировая экономика, украина, сша, вашингтон, сергей лавров, дональд трамп, владимир зеленский, мид, cbs, ес
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, УКРАИНА, США, ВАШИНГТОН, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, МИД, CBS, ЕС
08:13 26.04.2025
 
Лавров прокомментировал переговоры с США по Украине

Лавров: Россия не намерена предавать огласке ход переговоров с США по Украине

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк#Сергей Лавров
#Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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ВАШИНГТОН, 26 апр – ПРАЙМ. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сообщил, что Россия не намерена предавать огласке ход переговоров с США по урегулированию украинского вопроса до их официального завершения.
"Мы действительно очень вежливые люди. В отличие от некоторых других, мы никогда не обсуждаем публично то, о чём идёт речь на переговорах, иначе переговоры не будут серьезными", - ответил на вопрос о деталях сделки Лавров в интервью с американской журналисткой Маргарет Бреннан.
Глава МИД также предложил обсудить этот вопрос с Владимиром Зеленским, поскольку, по его словам, Зеленский, напротив, "охотно общается с кем угодно через СМИ, даже с президентом Трампом".
Ранее Лавров в интервью телеканалу CBS заявил, что президент США Дональд Трамп, вероятно, является единственным мировым лидером, который признаёт истинные причины украинского кризиса. По его словам, Трамп справедливо верит в близость достижения соглашения по Украине, но есть некоторые детали, которые требуют доработки.
Так Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
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ПолитикаРОССИЯМировая экономикаУКРАИНАСШАВАШИНГТОНСергей ЛавровДональд ТрампВладимир ЗеленскийМИДCBSЕС
 
 
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