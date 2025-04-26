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Лавров прокомментировал переговоры с США по Украине
Лавров прокомментировал переговоры с США по Украине - 26.04.2025, ПРАЙМ
Лавров прокомментировал переговоры с США по Украине
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сообщил, что Россия не намерена предавать огласке ход переговоров с США по урегулированию украинского | 26.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-26T08:13+0300
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ВАШИНГТОН, 26 апр – ПРАЙМ. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сообщил, что Россия не намерена предавать огласке ход переговоров с США по урегулированию украинского вопроса до их официального завершения. "Мы действительно очень вежливые люди. В отличие от некоторых других, мы никогда не обсуждаем публично то, о чём идёт речь на переговорах, иначе переговоры не будут серьезными", - ответил на вопрос о деталях сделки Лавров в интервью с американской журналисткой Маргарет Бреннан. Глава МИД также предложил обсудить этот вопрос с Владимиром Зеленским, поскольку, по его словам, Зеленский, напротив, "охотно общается с кем угодно через СМИ, даже с президентом Трампом". Ранее Лавров в интервью телеканалу CBS заявил, что президент США Дональд Трамп, вероятно, является единственным мировым лидером, который признаёт истинные причины украинского кризиса. По его словам, Трамп справедливо верит в близость достижения соглашения по Украине, но есть некоторые детали, которые требуют доработки. Так Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
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Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, УКРАИНА, США, ВАШИНГТОН, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, МИД, CBS, ЕС
Лавров прокомментировал переговоры с США по Украине
Лавров: Россия не намерена предавать огласке ход переговоров с США по Украине
ВАШИНГТОН, 26 апр – ПРАЙМ. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сообщил, что Россия не намерена предавать огласке ход переговоров с США по урегулированию украинского вопроса до их официального завершения.
"Мы действительно очень вежливые люди. В отличие от некоторых других, мы никогда не обсуждаем публично то, о чём идёт речь на переговорах, иначе переговоры не будут серьезными", - ответил на вопрос о деталях сделки Лавров в интервью с американской журналисткой Маргарет Бреннан.
Глава МИД также предложил обсудить этот вопрос с Владимиром Зеленским, поскольку, по его словам, Зеленский, напротив, "охотно общается с кем угодно через СМИ, даже с президентом Трампом".
Ранее Лавров в интервью телеканалу CBS заявил, что президент США Дональд Трамп, вероятно, является единственным мировым лидером, который признаёт истинные причины украинского кризиса. По его словам, Трамп справедливо верит в близость достижения соглашения по Украине, но есть некоторые детали, которые требуют доработки.
Так Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
Лавров сообщил об очередном раунде переговоров России и США