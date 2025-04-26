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"Не удержался". Макрон на похоронах папы римского вызвал гнев во Франции - 26.04.2025, ПРАЙМ
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"Не удержался". Макрон на похоронах папы римского вызвал гнев во Франции
"Не удержался". Макрон на похоронах папы римского вызвал гнев во Франции - 26.04.2025, ПРАЙМ
"Не удержался". Макрон на похоронах папы римского вызвал гнев во Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон не смог не подойти к Владимиру Зеленскому во время его встречи с Дональдом Трампом перед похоронами папы римского в Ватикане, | 26.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-26T16:39+0300
2025-04-26T17:38+0300
политика
ватикан
дональд трамп
эммануэль макрон
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон не смог не подойти к Владимиру Зеленскому во время его встречи с Дональдом Трампом перед похоронами папы римского в Ватикане, обратил внимание лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.Филиппо опубликовал пост с фотографией, сделанной в Базилике Святого Петра, на которой Макрон держит Зеленского за плечо."В Ватикане Макрон не смог не подойти и не положить лапу на плечо Зеленскому", - написал политик.По мнению Филиппо, французский президент, вероятно, также напомнил Зеленскому о необходимости отказаться от мирного плана, предложенного Трампом. В субботу телеканал Sky News сообщил, что Трамп и Зеленский провели встречу в Базилике Святого Петра перед церемонией прощания с папой римским и договорились о последующей встрече.В среду Трамп раскритиковал Зеленского за его нежелание обсуждать возможные территориальные уступки, отметив, что его слова о Крыме мешают мирным переговорам с Россией. Два дня спустя агентство Reuters опубликовало проект США по урегулированию конфликта на Украине, который включает юридическое признание Крыма частью России, фактическое признание новых регионов под контролем Москвы, снятие антироссийских санкций, отказ Киева от стремления вступить в НАТО, а также немедленное начало переговоров между Россией и Украиной.
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ватикан, дональд трамп, эммануэль макрон, владимир зеленский, нато
Политика, ВАТИКАН, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, НАТО
16:39 26.04.2025 (обновлено: 17:38 26.04.2025)
 
"Не удержался". Макрон на похоронах папы римского вызвал гнев во Франции

Филлиппо осудил действия Макрона при беседе с Зеленским на похоронах папы римского

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРабочий визит президента РФ В. Путина во Францию
Рабочий визит президента РФ В. Путина во Францию - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон не смог не подойти к Владимиру Зеленскому во время его встречи с Дональдом Трампом перед похоронами папы римского в Ватикане, обратил внимание лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
Филиппо опубликовал пост с фотографией, сделанной в Базилике Святого Петра, на которой Макрон держит Зеленского за плечо.
"В Ватикане Макрон не смог не подойти и не положить лапу на плечо Зеленскому", - написал политик.
По мнению Филиппо, французский президент, вероятно, также напомнил Зеленскому о необходимости отказаться от мирного плана, предложенного Трампом.
В субботу телеканал Sky News сообщил, что Трамп и Зеленский провели встречу в Базилике Святого Петра перед церемонией прощания с папой римским и договорились о последующей встрече.
В среду Трамп раскритиковал Зеленского за его нежелание обсуждать возможные территориальные уступки, отметив, что его слова о Крыме мешают мирным переговорам с Россией.
Два дня спустя агентство Reuters опубликовало проект США по урегулированию конфликта на Украине, который включает юридическое признание Крыма частью России, фактическое признание новых регионов под контролем Москвы, снятие антироссийских санкций, отказ Киева от стремления вступить в НАТО, а также немедленное начало переговоров между Россией и Украиной.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2025
Зеленский нарушил нормы этикета на похоронах папы римского, пишут СМИ
12:41
 
ПолитикаВАТИКАНДональд ТрампЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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