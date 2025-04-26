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Минпромторг оценил возможности России по выпуску газовых турбин

Минпромторг оценил возможности России по выпуску газовых турбин - 26.04.2025, ПРАЙМ

Минпромторг оценил возможности России по выпуску газовых турбин

Производственные возможности России по выпуску газовых турбин к 2029 году вырастут на 75% - до 14 единиц в год, на сегодня мощности составляют восемь штук в... | 26.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-26T11:29+0300

2025-04-26T11:29+0300

2025-04-26T11:29+0300

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Производственные возможности России по выпуску газовых турбин к 2029 году вырастут на 75% - до 14 единиц в год, на сегодня мощности составляют восемь штук в год, сообщили РИА Новости в Минпромторге РФ. "Совокупные производственные возможности на сегодня - восемь штук в год, с ростом до 12 уже в 2027 году, и до 14 в 2029 году. Все эти турбины полностью соответствуют требованиям ПП РФ 719 (постановление правительства РФ №719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" - ред.)", - отметили в министерстве. В Минпромторге добавили, что на сегодня заключены контракты на поставку 16 турбин большой мощности. Это обеспечивает необходимую загрузку в ближайшие два года. При этом заказы на последующие периоды не оформлены, в то время как ведомством подготовлен план увеличения производства до 14 турбин в год. "Минпромторг России на постоянной основе поддерживает развитие данного направления через различные механизмы, в том числе субсидии на НИОКР и Кластерную инвестиционную платформу", - отметили в Минпромторге. В России серийный выпуск газовых турбин большой мощности осуществляют "Силовые машины" и ОДК. При этом компанией "Силовые машины" ведутся работы по газотурбинному двигателю на 65 МВт, которые должны завершиться в текущем году. В середине апреля газета "Ведомости" со ссылкой на материалы Минэнерго РФ сообщала, что потребность российской электроэнергетики в газовых турбинах до 2042 года оценивается в 31 ГВт или в 258 турбин. До 2032 года для модернизации имеющихся мощностей и строительства новых электростанций потребуется 75 газовых турбин общей мощностью 6 ГВт и 276 паровых турбин общей мощностью 39 ГВт. В 2032-2042 годы генерирующим компаниям понадобится еще 183 газовые турбины совокупно на 25 ГВт и 154 паровые турбины на 34 ГВт.

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газ, россия, промышленность, рф, минпромторг