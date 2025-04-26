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Минтранс предлагает запретить парковку электросамокатов на тротуарах - 26.04.2025, ПРАЙМ
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Минтранс предлагает запретить парковку электросамокатов на тротуарах
Минтранс предлагает запретить парковку электросамокатов на тротуарах - 26.04.2025, ПРАЙМ
Минтранс предлагает запретить парковку электросамокатов на тротуарах
Минтранс РФ работает над проектом изменений в ПДД для средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся электросамокаты, предлагая запретить их... | 26.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-26T01:21+0300
2025-04-26T01:21+0300
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Минтранс РФ работает над проектом изменений в ПДД для средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся электросамокаты, предлагая запретить их стоянку на тротуаре, пешеходной, велосипедной и велопешеходной дорожках, а также в пешеходной зоне вне мест, обозначенных специальным знаком или линиями дорожной разметки, следует из ответа ведомства на обращение депутатов Госдумы Сергея Колунова и Ильи Вольфсона, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее депутаты ГД направили обращение в правительство РФ с предложением предусмотреть введение специальных парковочных мест для электросамокатов и иных СИМ для операторов краткосрочной аренды, а также дать полномочия муниципалитетам определять данные места. Кроме того, парламентарии предложили нормативно закрепить обязанности по парковке СИМ, используемых для краткосрочной аренды, исключительно в специально отведенных местах. Также они предложили предусмотреть изменения в КоАП РФ о привлечении к административной ответственности за парковку СИМ, используемых для краткосрочной аренды, вне специально отведенных мест. "Сообщаем, что в настоящий момент готовится к внесению в правительство РФ проект изменений в правила дорожного движения, предусматривающий в том числе определение правил остановки и стоянки СИМ. В частности, проектом предусматривается запрет на стоянку СИМ на тротуаре, пешеходной, велосипедной и велопешеходной дорожках, а также в пешеходной зоне вне мест, обозначенных специальным знаком или линиями дорожной разметки", - сказано в ответе замминистра транспорта Виктора Тимофеева. Кроме того, по мнению Минтранса, предложение о закреплении обязанности по парковке СИМ, эксплуатируемых на основании договоров краткосрочной аренды, исключительно в специально отведенных местах, определяемых муниципалитетами, а также в части установления штрафа за несоблюдение данного требования "не нуждается в дополнительном правовом регулировании". В документе отмечается, что в рамках публичного договора полномочия по определению мест окончания поездки, а также установлению штрафов за несоблюдение требования об окончании поездки вне указанных мест в соответствии с гражданско-правовым договором и положениями Гражданского кодекса РФ может реализовывать юрлицо, сдающее в аренду СИМ. Ранее Минтранс РФ сообщил, что в ведомстве подготовили проект изменений в ПДД для СИМ, согласно которым пользователя СИМ теперь будут квалифицировать как водителя транспорта, несущего соответствующие обязанности и ответственность. В ведомстве добавили, что в новых изменениях появится четкое и понятное разграничение между СИМ, велосипедом и мопедом. Кроме того, будет введен однозначный запрет движения на СИМ более одного человека вне зависимости от конструкции. Изменения определят и дополнительные параметры движения средств индивидуальной мобильности, усиливающие приоритет пешехода. Так, предлагается ограничить скорость движения СИМ до 10 километров в час при сближении с пешеходами. Также более жестко будет регулироваться движение СИМ в местах возможного внезапного появления пешеходов, таких как арки, углы зданий, что обеспечит безопасность для участников дорожного движения. Также Минтранс предложил запретить требовать от пешехода пропустить СИМ, в том числе путем подачи звукового сигнала.
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96
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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40
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бизнес, россия, рф
Бизнес, РОССИЯ, РФ
01:21 26.04.2025
 
Минтранс предлагает запретить парковку электросамокатов на тротуарах

Минтранс предлагает запретить парковку электросамокатов на тротуарах и пешеходных дорожках

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Минтранс РФ работает над проектом изменений в ПДД для средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся электросамокаты, предлагая запретить их стоянку на тротуаре, пешеходной, велосипедной и велопешеходной дорожках, а также в пешеходной зоне вне мест, обозначенных специальным знаком или линиями дорожной разметки, следует из ответа ведомства на обращение депутатов Госдумы Сергея Колунова и Ильи Вольфсона, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее депутаты ГД направили обращение в правительство РФ с предложением предусмотреть введение специальных парковочных мест для электросамокатов и иных СИМ для операторов краткосрочной аренды, а также дать полномочия муниципалитетам определять данные места. Кроме того, парламентарии предложили нормативно закрепить обязанности по парковке СИМ, используемых для краткосрочной аренды, исключительно в специально отведенных местах. Также они предложили предусмотреть изменения в КоАП РФ о привлечении к административной ответственности за парковку СИМ, используемых для краткосрочной аренды, вне специально отведенных мест.
"Сообщаем, что в настоящий момент готовится к внесению в правительство РФ проект изменений в правила дорожного движения, предусматривающий в том числе определение правил остановки и стоянки СИМ. В частности, проектом предусматривается запрет на стоянку СИМ на тротуаре, пешеходной, велосипедной и велопешеходной дорожках, а также в пешеходной зоне вне мест, обозначенных специальным знаком или линиями дорожной разметки", - сказано в ответе замминистра транспорта Виктора Тимофеева.
Кроме того, по мнению Минтранса, предложение о закреплении обязанности по парковке СИМ, эксплуатируемых на основании договоров краткосрочной аренды, исключительно в специально отведенных местах, определяемых муниципалитетами, а также в части установления штрафа за несоблюдение данного требования "не нуждается в дополнительном правовом регулировании".
В документе отмечается, что в рамках публичного договора полномочия по определению мест окончания поездки, а также установлению штрафов за несоблюдение требования об окончании поездки вне указанных мест в соответствии с гражданско-правовым договором и положениями Гражданского кодекса РФ может реализовывать юрлицо, сдающее в аренду СИМ.
Ранее Минтранс РФ сообщил, что в ведомстве подготовили проект изменений в ПДД для СИМ, согласно которым пользователя СИМ теперь будут квалифицировать как водителя транспорта, несущего соответствующие обязанности и ответственность. В ведомстве добавили, что в новых изменениях появится четкое и понятное разграничение между СИМ, велосипедом и мопедом. Кроме того, будет введен однозначный запрет движения на СИМ более одного человека вне зависимости от конструкции. Изменения определят и дополнительные параметры движения средств индивидуальной мобильности, усиливающие приоритет пешехода. Так, предлагается ограничить скорость движения СИМ до 10 километров в час при сближении с пешеходами.
Также более жестко будет регулироваться движение СИМ в местах возможного внезапного появления пешеходов, таких как арки, углы зданий, что обеспечит безопасность для участников дорожного движения. Также Минтранс предложил запретить требовать от пешехода пропустить СИМ, в том числе путем подачи звукового сигнала.
 
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