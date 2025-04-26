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В Москве в субботу ограничат движение в нескольких районах
В Москве в субботу ограничат движение в нескольких районах - 26.04.2025, ПРАЙМ
В Москве в субботу ограничат движение в нескольких районах
Движение в нескольких районах столицы ограничат в субботу в связи с проведением Московского мотофестиваля. | 26.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-26T00:36+0300
2025-04-26T00:36+0300
2025-04-26T00:36+0300
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Движение в нескольких районах столицы ограничат в субботу в связи с проведением Московского мотофестиваля.
Как ранее сообщали в Telegram-канале столичного департамента транспорта, с 11.40 временно закроют движение на улицах Косыгина, Большая Дорогомиловская и Смоленская, а также на Воробьевском шоссе, Бережковской набережной, внешней стороне Садового кольца и Бородинском мосту. Движение восстановят по мере прохождения мотоколонны.
Также движение закроют с 08.00 до 12.00 по одной крайней правой полосе на Университетском проспекте в районе Университетской площади.
С 08.00 до 19.00 проезд будет закрыт на улице Косыгина от Мичуринского проспекта до дома 28, строение 22 по улице Косыгина, а также на Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина. С 12.30 до 15.00 нет движения на улице Косыгина в сторону Воробьевского шоссе от дома 28, строение 22 по улице Косыгина до Мичуринского проспекта, с 09.00 25 апреля до 07.00 27 апреля - на Университетской площади от улицы Косыгина до Университетского проспекта.
Парковка будет запрещена с 20.00 23 апреля до 18.00 27 апреля в парковочном кармане на Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина, с 00.01 25 апреля до окончания мероприятия - на улице Косыгина, Бережковской набережной, Университетской площади и на съезде с Бородинского моста на набережную Тараса Шевченко.
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бизнес, общество , москва
Бизнес, Экономика, Общество , МОСКВА
В Москве в субботу ограничат движение в нескольких районах
Движение в нескольких районах Москвы ограничат из-за проведения Московского мотофестиваля
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Движение в нескольких районах столицы ограничат в субботу в связи с проведением Московского мотофестиваля.
Как ранее сообщали в Telegram-канале столичного департамента транспорта, с 11.40 временно закроют движение на улицах Косыгина, Большая Дорогомиловская и Смоленская, а также на Воробьевском шоссе, Бережковской набережной, внешней стороне Садового кольца и Бородинском мосту. Движение восстановят по мере прохождения мотоколонны.
Также движение закроют с 08.00 до 12.00 по одной крайней правой полосе на Университетском проспекте в районе Университетской площади.
С 08.00 до 19.00 проезд будет закрыт на улице Косыгина от Мичуринского проспекта до дома 28, строение 22 по улице Косыгина, а также на Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина. С 12.30 до 15.00 нет движения на улице Косыгина в сторону Воробьевского шоссе от дома 28, строение 22 по улице Косыгина до Мичуринского проспекта, с 09.00 25 апреля до 07.00 27 апреля - на Университетской площади от улицы Косыгина до Университетского проспекта.
Парковка будет запрещена с 20.00 23 апреля до 18.00 27 апреля в парковочном кармане на Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина, с 00.01 25 апреля до окончания мероприятия - на улице Косыгина, Бережковской набережной, Университетской площади и на съезде с Бородинского моста на набережную Тараса Шевченко.