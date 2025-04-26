https://1prime.ru/20250426/moskva-857041383.html

В Москве в субботу ограничат движение в нескольких районах

В Москве в субботу ограничат движение в нескольких районах - 26.04.2025, ПРАЙМ

В Москве в субботу ограничат движение в нескольких районах

Движение в нескольких районах столицы ограничат в субботу в связи с проведением Московского мотофестиваля. | 26.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-26T00:36+0300

2025-04-26T00:36+0300

2025-04-26T00:36+0300

бизнес

экономика

общество

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857041383.jpg?1745616987

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Движение в нескольких районах столицы ограничат в субботу в связи с проведением Московского мотофестиваля. Как ранее сообщали в Telegram-канале столичного департамента транспорта, с 11.40 временно закроют движение на улицах Косыгина, Большая Дорогомиловская и Смоленская, а также на Воробьевском шоссе, Бережковской набережной, внешней стороне Садового кольца и Бородинском мосту. Движение восстановят по мере прохождения мотоколонны. Также движение закроют с 08.00 до 12.00 по одной крайней правой полосе на Университетском проспекте в районе Университетской площади. С 08.00 до 19.00 проезд будет закрыт на улице Косыгина от Мичуринского проспекта до дома 28, строение 22 по улице Косыгина, а также на Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина. С 12.30 до 15.00 нет движения на улице Косыгина в сторону Воробьевского шоссе от дома 28, строение 22 по улице Косыгина до Мичуринского проспекта, с 09.00 25 апреля до 07.00 27 апреля - на Университетской площади от улицы Косыгина до Университетского проспекта. Парковка будет запрещена с 20.00 23 апреля до 18.00 27 апреля в парковочном кармане на Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина, с 00.01 25 апреля до окончания мероприятия - на улице Косыгина, Бережковской набережной, Университетской площади и на съезде с Бородинского моста на набережную Тараса Шевченко.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , москва