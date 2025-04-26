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В Москве открывается мотосезон и 12-й Московский мотофестиваль

В Москве открывается мотосезон и 12-й Московский мотофестиваль - 26.04.2025, ПРАЙМ

В Москве открывается мотосезон и 12-й Московский мотофестиваль

Открытие мотосезона и 12-й Московский мотофестиваль, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоятся на смотровой площадке Воробьевых гор в | 26.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-26T00:42+0300

2025-04-26T00:42+0300

2025-04-26T00:42+0300

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Открытие мотосезона и 12-й Московский мотофестиваль, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоятся на смотровой площадке Воробьевых гор в столице в субботу. Как ранее сообщали в Telegram-канале столичного департамента транспорта, впервые в истории фестиваля в мотопробеге примет участие военная мототехника музея "Моторы войны". Рекордсмен мира по силовым номерам — легендарный Сергей Агаджанян по прозвищу "Русский Халк" — установит новый мировой рекорд в сценическом экстриме. Ассистировать ему будет рекордсмен мира по сценическому экстриму Сергей Чуприна. Вечером будет разыгрываться главный приз фестиваля — мотоцикл. Хедлайнерами праздника станут Лев Лещенко, Денис Майданов и Олег Газманов. В знак памяти о подвиге героев предлагается всем участникам и гостям принести с собой георгиевские ленточки.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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