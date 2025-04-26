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В Нигерии построят российский мини-нефтеперерабатывающий завод - 26.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Нигерии построят российский мини-нефтеперерабатывающий завод
В Нигерии построят российский мини-нефтеперерабатывающий завод - 26.04.2025, ПРАЙМ
В Нигерии построят российский мини-нефтеперерабатывающий завод
Российский мини-НПЗ появится в Нигерии в этом году наравне с пятью другими российскими компаниями, заявил в интервью РИА Новости торговый представитель РФ в... | 26.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-26T08:35+0300
2025-04-26T08:36+0300
экономика
россия
нигерия
рф
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Российский мини-НПЗ появится в Нигерии в этом году наравне с пятью другими российскими компаниями, заявил в интервью РИА Новости торговый представитель РФ в Нигерии Максим Петров. "В этом году мы ожидаем регистрации порядка пяти компаний в свободной экономической зоне Лекки города Лагос… Один из проектов – это строительство мини-НПЗ на базе российского оборудования, что позволит ежедневно получать до 6 тысяч баррелей нефтепродуктов", - рассказал Петров в интервью РИА Новости. По словам торгпреда, в Нигерии также откроются российский агрокластер, сеть метановых заправочных станций, дистрибьютер российский автомобилей и кондитерская компания для экспорта переработанного сырья в РФ. Ранее торговое представительство РФ в Нигерии анонсировало старт нового логистического маршрута, который соединит Россию, Африку, Северную и Южную Америку. Новый маршрут соединит прямым сообщением Новороссийск и Лагос, крупнейший портовый город в Нигерии. Первый рейс из Новороссийска в Лагос запланирован на 15 мая.
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россия, нигерия, рф, новороссийск
Экономика, РОССИЯ, Нигерия, РФ, НОВОРОССИЙСК
08:35 26.04.2025 (обновлено: 08:36 26.04.2025)
 
В Нигерии построят российский мини-нефтеперерабатывающий завод

Торговый представитель Петров: в Нигерии построят российский мини-НПЗ в этом году

© Фото : Unsplash/Obinna OkerekeochaВид на Лагос, Нигерия
Вид на Лагос, Нигерия - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2025
© Фото : Unsplash/Obinna Okerekeocha
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Российский мини-НПЗ появится в Нигерии в этом году наравне с пятью другими российскими компаниями, заявил в интервью РИА Новости торговый представитель РФ в Нигерии Максим Петров.
"В этом году мы ожидаем регистрации порядка пяти компаний в свободной экономической зоне Лекки города Лагос… Один из проектов – это строительство мини-НПЗ на базе российского оборудования, что позволит ежедневно получать до 6 тысяч баррелей нефтепродуктов", - рассказал Петров в интервью РИА Новости.
По словам торгпреда, в Нигерии также откроются российский агрокластер, сеть метановых заправочных станций, дистрибьютер российский автомобилей и кондитерская компания для экспорта переработанного сырья в РФ.
Ранее торговое представительство РФ в Нигерии анонсировало старт нового логистического маршрута, который соединит Россию, Африку, Северную и Южную Америку. Новый маршрут соединит прямым сообщением Новороссийск и Лагос, крупнейший портовый город в Нигерии. Первый рейс из Новороссийска в Лагос запланирован на 15 мая.
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