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Премьер Италии Мелони и Зеленский обсудили достижение перемирия на Украине

Премьер Италии Мелони и Зеленский обсудили достижение перемирия на Украине - 26.04.2025, ПРАЙМ

Премьер Италии Мелони и Зеленский обсудили достижение перемирия на Украине

Премьер Италии Джорджа Мелони и Владимир Зеленский, прибывший в Рим на церемонию похорон Папы Римского Франциска, обсудили достижение перемирия на Украине,... | 26.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-26T18:37+0300

2025-04-26T18:37+0300

2025-04-26T18:37+0300

политика

украина

италия

дональд трамп

владимир зеленский

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Рим, 26 апр - ПРАЙМ. Премьер Италии Джорджа Мелони и Владимир Зеленский, прибывший в Рим на церемонию похорон Папы Римского Франциска, обсудили достижение перемирия на Украине, выразив поддержку посредническим усилиям американского президента Дональда Трампа, сообщает правительственный Дворец Киджи. "В ходе встречи лидеры вновь заявили о своей поддержке усилий Трампа по достижению справедливого и прочного мира, который может гарантировать Украине будущее безопасности, суверенитета и свободы", - говорится в сообщении Дворца Киджи. Премьер Италии подчеркнула необходимость немедленного и безоговорочного прекращения огня, а также необходимость принятия Россией конкретных обязательств по началу мирного процесса. "Премьер приветствовала полную готовность Украины к немедленному прекращению огня. Теперь от России также ожидается конкретная демонстрация своей готовности к миру", - добавили в совете министров. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа - в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

https://1prime.ru/20250426/zelenskiy-857051993.html

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украина, италия, дональд трамп, владимир зеленский