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В Кремле раскрыли детали встречи Путина и Уиткоффа
В Кремле раскрыли детали встречи Путина и Уиткоффа - 26.04.2025, ПРАЙМ
В Кремле раскрыли детали встречи Путина и Уиткоффа
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф не обсуждали в ходе встречи в Москве вопрос возобновления прямого авиасообщения... | 26.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-26T10:45+0300
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф не обсуждали в ходе встречи в Москве вопрос возобновления прямого авиасообщения между Россией и США, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет", - сказал Песков. Встреча президента РФ Владимира Путина и Уиткоффа прошла в Кремле в пятницу. С российской стороны также участие принимали помощник президента России Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Как отметил Ушаков по итогам встречи, она носила конструктивный и полезный характер. Кроме того, помощник президента сообщил, что продуктивный диалог России и США на различных уровнях будет и далее осуществляться в самом активном режиме.
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Политика, РОССИЯ, Бизнес, США, МОСКВА, РФ, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков, РФПИ
В Кремле раскрыли детали встречи Путина и Уиткоффа
Песков: Путин и Уиткофф не обсуждали возобновление прямого авиасообщения между РФ и США
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф не обсуждали в ходе встречи в Москве вопрос возобновления прямого авиасообщения между Россией и США, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Встреча президента РФ Владимира Путина и Уиткоффа прошла в Кремле в пятницу. С российской стороны также участие принимали помощник президента России Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Как отметил Ушаков по итогам встречи, она носила конструктивный и полезный характер. Кроме того, помощник президента сообщил, что продуктивный диалог России и США на различных уровнях будет и далее осуществляться в самом активном режиме.
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