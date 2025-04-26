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В Кремле раскрыли детали встречи Путина и Уиткоффа

В Кремле раскрыли детали встречи Путина и Уиткоффа - 26.04.2025, ПРАЙМ

В Кремле раскрыли детали встречи Путина и Уиткоффа

Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф не обсуждали в ходе встречи в Москве вопрос возобновления прямого авиасообщения... | 26.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-26T10:45+0300

2025-04-26T10:45+0300

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф не обсуждали в ходе встречи в Москве вопрос возобновления прямого авиасообщения между Россией и США, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет", - сказал Песков. Встреча президента РФ Владимира Путина и Уиткоффа прошла в Кремле в пятницу. С российской стороны также участие принимали помощник президента России Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Как отметил Ушаков по итогам встречи, она носила конструктивный и полезный характер. Кроме того, помощник президента сообщил, что продуктивный диалог России и США на различных уровнях будет и далее осуществляться в самом активном режиме.

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