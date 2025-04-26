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В Петербурге объяснили причину остановки движения на "синей" ветке метро - 26.04.2025, ПРАЙМ
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В Петербурге объяснили причину остановки движения на "синей" ветке метро
В Петербурге объяснили причину остановки движения на "синей" ветке метро - 26.04.2025, ПРАЙМ
В Петербурге объяснили причину остановки движения на "синей" ветке метро
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр – РИА Новости. Неисправность, которая привела к перерыву в движении на участке "синей" ветки метро Санкт-Петербурга, произошла на... | 26.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-26T00:27+0300
2025-04-26T00:27+0300
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россия
санкт-петербург
петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр – РИА Новости. Неисправность, которая привела к перерыву в движении на участке "синей" ветки метро Санкт-Петербурга, произошла на оборудовании вагона 1984 года выпуска, сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков. Подземка в своем Telegram-канале опубликовала первое сообщение об остановке движения от станции метро "Технический институт" до "Купчино" в 15.39 (совпадает с мск). В 16.35 было сообщено о восстановлении движения в полном объеме. Пресс-служба метрополитена уточняла, что движение на "синей" ветке метро Петербурга было остановлено из-за технической неисправности состава, пассажиров пересадили на другой поезд. "Хочу отметить, что неисправность произошла с вагоном 1984 года выпуска. Он находится в эксплуатации уже более 40 лет. Несмотря на постоянный мониторинг состояния вагонов и их своевременный капитальный ремонт, исключить полностью такие случаи на морально и физически устаревшем подвижном составе невозможно", – написал Поляков в своем Telegram-канале. Как отметил вице-губернатор Петербурга, подобные ситуации подтверждают своевременность и правильность решения властей об обновлении всего парка подвижного состава петербургского метро. Ранее прокуратура Петербурга сообщала об организации проверки после перерыва в движении на участке "синей" ветки подземки. Как отмечало надзорное ведомство, по предварительным данным, причиной часового перерыва в движении могла стать неисправность тормозов поезда. Пресс-служба Петербургского метрополитена информировала, что инцидент с приостановкой движения "не повлек серьезных последствий". Так, никому из пассажиров не понадобилась медпомощь, для организации которой бригады медиков были вызваны на станцию "Московские ворота".  
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бизнес, россия, санкт-петербург, петербург
Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Петербург
00:27 26.04.2025
 
В Петербурге объяснили причину остановки движения на "синей" ветке метро

Вице-губернатор Поляков: неисправность произошла на оборудовании вагона 1984 года выпуска

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр – РИА Новости. Неисправность, которая привела к перерыву в движении на участке "синей" ветки метро Санкт-Петербурга, произошла на оборудовании вагона 1984 года выпуска, сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.
Подземка в своем Telegram-канале опубликовала первое сообщение об остановке движения от станции метро "Технический институт" до "Купчино" в 15.39 (совпадает с мск). В 16.35 было сообщено о восстановлении движения в полном объеме. Пресс-служба метрополитена уточняла, что движение на "синей" ветке метро Петербурга было остановлено из-за технической неисправности состава, пассажиров пересадили на другой поезд.
"Хочу отметить, что неисправность произошла с вагоном 1984 года выпуска. Он находится в эксплуатации уже более 40 лет. Несмотря на постоянный мониторинг состояния вагонов и их своевременный капитальный ремонт, исключить полностью такие случаи на морально и физически устаревшем подвижном составе невозможно", – написал Поляков в своем Telegram-канале.
Как отметил вице-губернатор Петербурга, подобные ситуации подтверждают своевременность и правильность решения властей об обновлении всего парка подвижного состава петербургского метро.
Ранее прокуратура Петербурга сообщала об организации проверки после перерыва в движении на участке "синей" ветки подземки. Как отмечало надзорное ведомство, по предварительным данным, причиной часового перерыва в движении могла стать неисправность тормозов поезда.
Пресс-служба Петербургского метрополитена информировала, что инцидент с приостановкой движения "не повлек серьезных последствий". Так, никому из пассажиров не понадобилась медпомощь, для организации которой бригады медиков были вызваны на станцию "Московские ворота".
 
 
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