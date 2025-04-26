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ФНС напомнила о сроках подачи декларации по НДФЛ

ФНС напомнила о сроках подачи декларации по НДФЛ - 26.04.2025, ПРАЙМ

ФНС напомнила о сроках подачи декларации по НДФЛ

Остается пять дней у российских налогоплательщиков на подачу декларации по НДФЛ: срок декларационной кампании истекает 30 апреля, отчитаться перед налоговой... | 26.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-26T08:28+0300

2025-04-26T08:28+0300

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Остается пять дней у российских налогоплательщиков на подачу декларации по НДФЛ: срок декларационной кампании истекает 30 апреля, отчитаться перед налоговой службой о полученных в прошлом году доходах необходимо не позднее этой даты. ФНС напоминает, что подавать декларацию по форме 3-НДФЛ необходимо при продаже недвижимости, если она находилась меньше трех лет в собственности налогового резидента РФ и меньше пяти лет – в собственности нерезидента. Также подача декларации обязательна при получении от лиц, не являющихся близкими родственниками, дорогих подарков это недвижимость, транспортные средства, акции, доли или паи. Подавать декларацию нужно при выигрышах в лотерею, если сумма всех таких выигрышей за прошлый год составил 4 тысячи рублей или больше. При этом крупные выигрыши – более 15 тысяч рублей – декларировать не надо, с них налог уплачивает организатор лотереи. А выигрыши менее 4 тысяч рублей налогами не облагаются. Ценные призы, полученные от организаций или ИП тоже придется задекларировать, если их стоимость окажется выше 4 тысяч рублей. Проверить необходимость подачи декларации можно, ответив на вопросы специального чат-бота на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) России. Подать декларацию можно лично через налоговую инспекцию или в электронной форме с помощью сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц". По итогам декларационной кампании налоговая служба начислит налогоплательщикам суммы налогов, которые необходимо будет заплатить до 15 июля.

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