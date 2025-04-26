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Скульптора Зураба Церетели похоронили в Тбилиси

Скульптора Зураба Церетели похоронили в Тбилиси - 26.04.2025, ПРАЙМ

Скульптора Зураба Церетели похоронили в Тбилиси

Церемония похорон скульптора Зураба Церетели прошла в Тбилиси, он был захоронен в Дидубийском пантеоне рядом со своей супругой Инессой Андроникашвили, передает... | 26.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-26T14:20+0300

2025-04-26T14:20+0300

2025-04-26T14:20+0300

грузия

тбилиси

похороны

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ТБИЛИСИ, 26 апр - ПРАЙМ. Церемония похорон скульптора Зураба Церетели прошла в Тбилиси, он был захоронен в Дидубийском пантеоне рядом со своей супругой Инессой Андроникашвили, передает корреспондент РИА Новости. В субботу память скульптора почтили грузинские премьер Ираклий Кобахидзе, члены грузинского правительства и парламента. Попрощаться с Церетели также пришли его коллеги, художники, артисты театра и кино, деятели искусства и сотни рядовых граждан. У входа в церковь был размещен портрет скульптора, украшенный большим венком с надписью: "От семьи Эдуарда Шеварднадзе" (бывшего президента Грузии). Церетели ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на вторник в окружении семьи. Причиной смерти стала остановка сердца. В среду в храме Христа Спасителя в центре Москвы прошло отпевание скульптора, там же состоялась церемония прощания. На следующее утро гроб с телом Церетели доставили в Тбилиси и поместили в "Зале аргонавтов", расположенном в Музее современного искусства.

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грузия, тбилиси, похороны