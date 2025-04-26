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Министр культуры сообщила, что присутствовала на похоронах папы Римского

Министр культуры сообщила, что присутствовала на похоронах папы Римского - 26.04.2025, ПРАЙМ

Министр культуры сообщила, что присутствовала на похоронах папы Римского

Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что присутствовала на похоронах папы Римского Франциска. | 26.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-26T15:27+0300

2025-04-26T15:27+0300

2025-04-26T15:27+0300

ватикан

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папа римский франциск

минкультуры

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что присутствовала на похоронах папы Римского Франциска. "По поручению президента представила Россию на похоронах папы Римского Франциска", - написала министр в своем Telegram-канале. Папа Римский Франциск - в миру Хорхе Марио Бергольо - скончался в понедельник в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане в результате инсульта. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Министр отметила, что заупокойная месса по понтифику прошла на площади Святого Петра в присутствии десятков политических лидеров и религиозных деятелей, в церемонии приняли участие более 170 делегаций, в том числе свыше 60 глав государств и правительств. От Русской православной церкви, отмечается в сообщении, приехали глава Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний и митрополит Феодосийский и Керченский Платон. После литургии катафалк с телом понтифика проехал по улицам Рима, дав возможность верующим проводить Папу Римского в последний путь. В городе проститься с Франциском вышли 150 тысяч человек, сообщили в Ватикане. Понтифика похоронят в базилике Санта-Мария-Маджоре.

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ватикан, рф, папа римский франциск, минкультуры