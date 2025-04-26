https://1prime.ru/20250426/pokhorony-857050349.html
Министр культуры сообщила, что присутствовала на похоронах папы Римского
Министр культуры сообщила, что присутствовала на похоронах папы Римского - 26.04.2025, ПРАЙМ
Министр культуры сообщила, что присутствовала на похоронах папы Римского
Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что присутствовала на похоронах папы Римского Франциска. | 26.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-26T15:27+0300
2025-04-26T15:27+0300
2025-04-26T15:27+0300
ватикан
рф
папа римский франциск
минкультуры
https://cdnn.1prime.ru/img/83936/91/839369164_0:185:2983:1863_1920x0_80_0_0_ed53c7c874732a4555a872350f0f15ee.jpg
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что присутствовала на похоронах папы Римского Франциска. "По поручению президента представила Россию на похоронах папы Римского Франциска", - написала министр в своем Telegram-канале. Папа Римский Франциск - в миру Хорхе Марио Бергольо - скончался в понедельник в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане в результате инсульта. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Министр отметила, что заупокойная месса по понтифику прошла на площади Святого Петра в присутствии десятков политических лидеров и религиозных деятелей, в церемонии приняли участие более 170 делегаций, в том числе свыше 60 глав государств и правительств. От Русской православной церкви, отмечается в сообщении, приехали глава Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний и митрополит Феодосийский и Керченский Платон. После литургии катафалк с телом понтифика проехал по улицам Рима, дав возможность верующим проводить Папу Римского в последний путь. В городе проститься с Франциском вышли 150 тысяч человек, сообщили в Ватикане. Понтифика похоронят в базилике Санта-Мария-Маджоре.
https://1prime.ru/20250426/rim-857047490.html
ватикан
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83936/91/839369164_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_6039b7bd616093660613a53dfdba1884.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ватикан, рф, папа римский франциск, минкультуры
ВАТИКАН, РФ, Папа Римский Франциск, Минкультуры
Министр культуры сообщила, что присутствовала на похоронах папы Римского
Министр культуры Любимова заявила, что присутствовала на похоронах папы Римского Франциска
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что присутствовала на похоронах папы Римского Франциска.
"По поручению президента представила Россию на похоронах папы Римского Франциска", - написала министр в своем Telegram-канале.
Папа Римский Франциск - в миру Хорхе Марио Бергольо - скончался в понедельник в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане в результате инсульта. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года.
Министр отметила, что заупокойная месса по понтифику прошла на площади Святого Петра в присутствии десятков политических лидеров и религиозных деятелей, в церемонии приняли участие более 170 делегаций, в том числе свыше 60 глав государств и правительств.
От Русской православной церкви, отмечается в сообщении, приехали глава Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний и митрополит Феодосийский и Керченский Платон.
После литургии катафалк с телом понтифика проехал по улицам Рима, дав возможность верующим проводить Папу Римского в последний путь. В городе проститься с Франциском вышли 150 тысяч человек, сообщили в Ватикане. Понтифика похоронят в базилике Санта-Мария-Маджоре.
Зеленский нарушил нормы этикета на похоронах папы римского, пишут СМИ