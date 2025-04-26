Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Министр культуры сообщила, что присутствовала на похоронах папы Римского - 26.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250426/pokhorony-857050349.html
Министр культуры сообщила, что присутствовала на похоронах папы Римского
Министр культуры сообщила, что присутствовала на похоронах папы Римского - 26.04.2025, ПРАЙМ
Министр культуры сообщила, что присутствовала на похоронах папы Римского
Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что присутствовала на похоронах папы Римского Франциска. | 26.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-26T15:27+0300
2025-04-26T15:27+0300
ватикан
рф
папа римский франциск
минкультуры
https://cdnn.1prime.ru/img/83936/91/839369164_0:185:2983:1863_1920x0_80_0_0_ed53c7c874732a4555a872350f0f15ee.jpg
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что присутствовала на похоронах папы Римского Франциска. "По поручению президента представила Россию на похоронах папы Римского Франциска", - написала министр в своем Telegram-канале. Папа Римский Франциск - в миру Хорхе Марио Бергольо - скончался в понедельник в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане в результате инсульта. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Министр отметила, что заупокойная месса по понтифику прошла на площади Святого Петра в присутствии десятков политических лидеров и религиозных деятелей, в церемонии приняли участие более 170 делегаций, в том числе свыше 60 глав государств и правительств. От Русской православной церкви, отмечается в сообщении, приехали глава Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний и митрополит Феодосийский и Керченский Платон. После литургии катафалк с телом понтифика проехал по улицам Рима, дав возможность верующим проводить Папу Римского в последний путь. В городе проститься с Франциском вышли 150 тысяч человек, сообщили в Ватикане. Понтифика похоронят в базилике Санта-Мария-Маджоре.
https://1prime.ru/20250426/rim-857047490.html
ватикан
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83936/91/839369164_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_6039b7bd616093660613a53dfdba1884.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ватикан, рф, папа римский франциск, минкультуры
ВАТИКАН, РФ, Папа Римский Франциск, Минкультуры
15:27 26.04.2025
 
Министр культуры сообщила, что присутствовала на похоронах папы Римского

Министр культуры Любимова заявила, что присутствовала на похоронах папы Римского Франциска

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКупол собора святого Петра в Ватикане
Купол собора святого Петра в Ватикане - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что присутствовала на похоронах папы Римского Франциска.
"По поручению президента представила Россию на похоронах папы Римского Франциска", - написала министр в своем Telegram-канале.
Папа Римский Франциск - в миру Хорхе Марио Бергольо - скончался в понедельник в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане в результате инсульта. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года.
Министр отметила, что заупокойная месса по понтифику прошла на площади Святого Петра в присутствии десятков политических лидеров и религиозных деятелей, в церемонии приняли участие более 170 делегаций, в том числе свыше 60 глав государств и правительств.
От Русской православной церкви, отмечается в сообщении, приехали глава Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний и митрополит Феодосийский и Керченский Платон.
После литургии катафалк с телом понтифика проехал по улицам Рима, дав возможность верующим проводить Папу Римского в последний путь. В городе проститься с Франциском вышли 150 тысяч человек, сообщили в Ватикане. Понтифика похоронят в базилике Санта-Мария-Маджоре.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2025
Зеленский нарушил нормы этикета на похоронах папы римского, пишут СМИ
12:41
 
ВАТИКАНРФПапа Римский ФранцискМинкультуры
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала