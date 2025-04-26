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Мишустин распорядился выделить средства на помощь жителям Курской области

Мишустин распорядился выделить средства на помощь жителям Курской области - 26.04.2025, ПРАЙМ

Мишустин распорядился выделить средства на помощь жителям Курской области

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении более 1,3 миллиарда рублей для помощи пострадавшим жителям Курской... | 26.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-26T10:12+0300

2025-04-26T10:12+0300

2025-04-26T10:36+0300

общество

финансы

михаил мишустин

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении более 1,3 миллиарда рублей для помощи пострадавшим жителям Курской области, сообщили в кабмине. Вопрос о выделении средств был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 24 апреля. "Правительство продолжает оказывать финансовую поддержку пострадавшим жителям Курской области. На компенсацию расходов за наём жилья семьям, которые вынужденно покинули свои места проживания из‑за обстрелов, дополнительно выделено более 1,3 миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что средства из резервного фонда правительства предназначаются для выплаты компенсации за период с мая по июль 2025 года, их получат более 21 тысячи семей. "Решение позволит своевременно возместить гражданам понесённые ими расходы за наём жилья", - указали в кабмине. Комментируя принятое решение, Михаил Мишустин поручил министерству финансов и министерству строительства и ЖКХ как можно быстрее довести средства до региона, чтобы выплаты получили все, кому они предназначены.

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общество , финансы, михаил мишустин