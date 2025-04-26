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Правительство поддержало проект о защите прав уволенных с основной работы

Правительство поддержало проект о защите прав уволенных с основной работы - 26.04.2025, ПРАЙМ

Правительство поддержало проект о защите прав уволенных с основной работы

Правительство России поддержало законопроект, направленный на защиту трудовых прав работников, уволенных с основной работы, но продолжающих выполнять иную... | 26.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-26T12:58+0300

2025-04-26T12:58+0300

2025-04-26T13:00+0300

россия

общество

бизнес

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Правительство России поддержало законопроект, направленный на защиту трудовых прав работников, уволенных с основной работы, но продолжающих выполнять иную оплачиваемую работу, которая на момент увольнения с основной работы являлась для них работой по совместительству, сообщается на сайте кабмина. Законопроект "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" (в части выплаты среднего месячного заработка отдельным категориям работников за период трудоустройства) был рассмотрен на заседании в четверг. "Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - сообщили в кабмине.

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россия, общество , бизнес