https://1prime.ru/20250426/putin-857052282.html
Путин подтвердил готовность к диалогу с Киевом без предварительных условий
Путин подтвердил готовность к диалогу с Киевом без предварительных условий - 26.04.2025, ПРАЙМ
Путин подтвердил готовность к диалогу с Киевом без предварительных условий
Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с... | 26.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-26T17:13+0300
2025-04-26T17:13+0300
2025-04-26T17:13+0300
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос. "В ходе вчерашнего общения с посланником Трампа Уиткоффом Владимир Путин повторил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий", - сказал представитель Кремля. Песков напомнил, что ранее "Путин говорил об этом уже неоднократно".
https://1prime.ru/20250425/uitkoff-857034953.html
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, МОСКВА, США, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин подтвердил готовность к диалогу с Киевом без предварительных условий
Путин подтвердил готовность России к переговорам с Украиной без предварительных условий
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
"В ходе вчерашнего общения с посланником Трампа Уиткоффом Владимир Путин повторил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий", - сказал представитель Кремля.
Песков напомнил, что ранее "Путин говорил об этом уже неоднократно".
Завершились переговоры Путина и Уиткоффа в Кремле