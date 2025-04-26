https://1prime.ru/20250426/putin-857052282.html

Путин подтвердил готовность к диалогу с Киевом без предварительных условий

Путин подтвердил готовность к диалогу с Киевом без предварительных условий - 26.04.2025, ПРАЙМ

Путин подтвердил готовность к диалогу с Киевом без предварительных условий

Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с... | 26.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-26T17:13+0300

2025-04-26T17:13+0300

2025-04-26T17:13+0300

политика

россия

украина

москва

сша

владимир путин

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857052133_0:137:3157:1912_1920x0_80_0_0_fc6c48d859caf58e7aa0e06e5a482517.jpg

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос. "В ходе вчерашнего общения с посланником Трампа Уиткоффом Владимир Путин повторил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий", - сказал представитель Кремля. Песков напомнил, что ранее "Путин говорил об этом уже неоднократно".

https://1prime.ru/20250425/uitkoff-857034953.html

украина

москва

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, москва, сша, владимир путин, дмитрий песков