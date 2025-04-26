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Путин подтвердил готовность к диалогу с Киевом без предварительных условий - 26.04.2025, ПРАЙМ
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Путин подтвердил готовность к диалогу с Киевом без предварительных условий
Путин подтвердил готовность к диалогу с Киевом без предварительных условий - 26.04.2025, ПРАЙМ
Путин подтвердил готовность к диалогу с Киевом без предварительных условий
Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с... | 26.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-26T17:13+0300
2025-04-26T17:13+0300
политика
россия
украина
москва
сша
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос. "В ходе вчерашнего общения с посланником Трампа Уиткоффом Владимир Путин повторил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий", - сказал представитель Кремля. Песков напомнил, что ранее "Путин говорил об этом уже неоднократно".
https://1prime.ru/20250425/uitkoff-857034953.html
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россия, украина, москва, сша, владимир путин, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, МОСКВА, США, Владимир Путин, Дмитрий Песков
17:13 26.04.2025
 
Путин подтвердил готовность к диалогу с Киевом без предварительных условий

Путин подтвердил готовность России к переговорам с Украиной без предварительных условий

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом
Президент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
"В ходе вчерашнего общения с посланником Трампа Уиткоффом Владимир Путин повторил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий", - сказал представитель Кремля.
Песков напомнил, что ранее "Путин говорил об этом уже неоднократно".
Президент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом
Завершились переговоры Путина и Уиткоффа в Кремле
Вчера, 17:26
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАМОСКВАСШАВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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