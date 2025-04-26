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"Послали". Депутат Рады раскрыл, как от Зеленского отвернулись все союзники - 26.04.2025, ПРАЙМ
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"Послали". Депутат Рады раскрыл, как от Зеленского отвернулись все союзники
"Послали". Депутат Рады раскрыл, как от Зеленского отвернулись все союзники - 26.04.2025, ПРАЙМ
"Послали". Депутат Рады раскрыл, как от Зеленского отвернулись все союзники
Западные союзники отворачиваются от Владимира Зеленского, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский."Мне очень интересно, как же мастера слова обернули | 26.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-26T16:17+0300
2025-04-26T16:17+0300
политика
владимир зеленский
дональд трамп
financial times
украина
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Западные союзники отворачиваются от Владимира Зеленского, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский."Мне очень интересно, как же мастера слова обернули в “перемогу” то, что Владимира Александровича — по сути — все послали..." - сказано в посте, опубликованном в Telegram-канале депутата.Дубинский также отметил, что Франция настоятельно призывает Украину рассмотреть возможность уступки территорий, в то время как Великобритания, являющаяся лидером "коалиции желающих", изменила свою позицию и отказалась от отправки миротворческих войск.Кроме того, он упомянул, что президент США Дональд Трамп уже давно "послал" киевское руководство.На этой неделе газета Wall Street Journal сообщила, что британские и французские чиновники открыты для обсуждения сценария, при котором Украина могла бы признать утрату территорий в пользу России.Газета Financial Times также писала, что Великобритания, Франция и Германия рассматривают возможность достижения соглашения с Украиной, которое могло бы включать шаги по отказу от притязаний на определенные территории.
https://1prime.ru/20250426/ukraina-857045273.html
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владимир зеленский, дональд трамп, financial times, украина, франция
Политика, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Financial Times, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ
16:17 26.04.2025
 
"Послали". Депутат Рады раскрыл, как от Зеленского отвернулись все союзники

Дубинский: западные союзники отвернулись от Зеленского

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Западные союзники отворачиваются от Владимира Зеленского, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский.

"Мне очень интересно, как же мастера слова обернули в “перемогу” то, что Владимира Александровича — по сути — все послали..." - сказано в посте, опубликованном в Telegram-канале депутата.
Дубинский также отметил, что Франция настоятельно призывает Украину рассмотреть возможность уступки территорий, в то время как Великобритания, являющаяся лидером "коалиции желающих", изменила свою позицию и отказалась от отправки миротворческих войск.

Кроме того, он упомянул, что президент США Дональд Трамп уже давно "послал" киевское руководство.
На этой неделе газета Wall Street Journal сообщила, что британские и французские чиновники открыты для обсуждения сценария, при котором Украина могла бы признать утрату территорий в пользу России.

Газета Financial Times также писала, что Великобритания, Франция и Германия рассматривают возможность достижения соглашения с Украиной, которое могло бы включать шаги по отказу от притязаний на определенные территории.
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ПолитикаВладимир ЗеленскийДональд ТрампFinancial TimesУКРАИНАФРАНЦИЯ
 
 
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