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"Послали". Депутат Рады раскрыл, как от Зеленского отвернулись все союзники

"Послали". Депутат Рады раскрыл, как от Зеленского отвернулись все союзники - 26.04.2025, ПРАЙМ

"Послали". Депутат Рады раскрыл, как от Зеленского отвернулись все союзники

Западные союзники отворачиваются от Владимира Зеленского, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский."Мне очень интересно, как же мастера слова обернули | 26.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-26T16:17+0300

2025-04-26T16:17+0300

2025-04-26T16:17+0300

политика

владимир зеленский

дональд трамп

financial times

украина

франция

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Западные союзники отворачиваются от Владимира Зеленского, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский."Мне очень интересно, как же мастера слова обернули в “перемогу” то, что Владимира Александровича — по сути — все послали..." - сказано в посте, опубликованном в Telegram-канале депутата.Дубинский также отметил, что Франция настоятельно призывает Украину рассмотреть возможность уступки территорий, в то время как Великобритания, являющаяся лидером "коалиции желающих", изменила свою позицию и отказалась от отправки миротворческих войск.Кроме того, он упомянул, что президент США Дональд Трамп уже давно "послал" киевское руководство.На этой неделе газета Wall Street Journal сообщила, что британские и французские чиновники открыты для обсуждения сценария, при котором Украина могла бы признать утрату территорий в пользу России.Газета Financial Times также писала, что Великобритания, Франция и Германия рассматривают возможность достижения соглашения с Украиной, которое могло бы включать шаги по отказу от притязаний на определенные территории.

https://1prime.ru/20250426/ukraina-857045273.html

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владимир зеленский, дональд трамп, financial times, украина, франция