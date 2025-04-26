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Трамп встретится с Мелони, Стармером и Зеленским в Риме, пишут СМИ - 26.04.2025, ПРАЙМ
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Трамп встретится с Мелони, Стармером и Зеленским в Риме, пишут СМИ
Трамп встретится с Мелони, Стармером и Зеленским в Риме, пишут СМИ - 26.04.2025, ПРАЙМ
Трамп встретится с Мелони, Стармером и Зеленским в Риме, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп в рамках визита в Рим на похороны папы Римского Франциска планирует поговорить с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, а также... | 26.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-26T10:05+0300
2025-04-26T10:05+0300
политика
общество
мировая экономика
рим
италия
ватикан
дональд трамп
владимир зеленский
кир стармер
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в рамках визита в Рим на похороны папы Римского Франциска планирует поговорить с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, а также встретиться с британским премьером Киром Стармером и Владимиром Зеленским, пишет газета Repubblica. "Дональд Трамп намерен … поговорить с премьер-министром Италии, встретиться с Зеленским, встретиться со Стармером", - говорится в материале издания. Отмечается, что встреча Трампа с Зеленским запланирована на 9.00 мск. Как пишет издание, пребывание американского лидера в Риме составит чуть менее 15 часов, его вылет из Италии запланирован на 14.30 мск. Ранее журналистский пул американского президента сообщил, что Трамп прибыл в Рим на похороны папы Римского Франциска. Папа Римский Франциск - в миру Хорхе Марио Бергольо - скончался в понедельник в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане в результате инсульта. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Торжественная церемония похорон и погребение пройдут в субботу. Понтифика похоронят, согласно его завещанию, в римской базилике Санта-Мария-Маджоре, а не в Ватикане, где покоятся многие его предшественники.
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общество , мировая экономика, рим, италия, ватикан, дональд трамп, владимир зеленский, кир стармер
Политика, Общество , Мировая экономика, Рим, ИТАЛИЯ, ВАТИКАН, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Кир Стармер
10:05 26.04.2025
 
Трамп встретится с Мелони, Стармером и Зеленским в Риме, пишут СМИ

Repubblica: Трамп планирует встретиться с Мелони, Стармером и Зеленским в Риме

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк% Президент США Дональд Трамп
% Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в рамках визита в Рим на похороны папы Римского Франциска планирует поговорить с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, а также встретиться с британским премьером Киром Стармером и Владимиром Зеленским, пишет газета Repubblica.
"Дональд Трамп намерен … поговорить с премьер-министром Италии, встретиться с Зеленским, встретиться со Стармером", - говорится в материале издания.
Отмечается, что встреча Трампа с Зеленским запланирована на 9.00 мск.
Как пишет издание, пребывание американского лидера в Риме составит чуть менее 15 часов, его вылет из Италии запланирован на 14.30 мск.
Ранее журналистский пул американского президента сообщил, что Трамп прибыл в Рим на похороны папы Римского Франциска.
Папа Римский Франциск - в миру Хорхе Марио Бергольо - скончался в понедельник в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане в результате инсульта. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Торжественная церемония похорон и погребение пройдут в субботу. Понтифика похоронят, согласно его завещанию, в римской базилике Санта-Мария-Маджоре, а не в Ватикане, где покоятся многие его предшественники.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
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