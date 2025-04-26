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Зеленский нарушил нормы этикета на похоронах папы римского, пишут СМИ

Зеленский нарушил нормы этикета на похоронах папы римского, пишут СМИ - 26.04.2025, ПРАЙМ

Зеленский нарушил нормы этикета на похоронах папы римского, пишут СМИ

Владимир Зеленский прибыл на похороны Папы Римского Франциска, выбрав для этого неформальный наряд - черную камуфляжную одежду, что нарушает общепринятые нормы... | 26.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-26T12:41+0300

2025-04-26T12:41+0300

2025-04-26T12:41+0300

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ВАТИКАН, 26 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский прибыл на похороны Папы Римского Франциска, выбрав для этого неформальный наряд - черную камуфляжную одежду, что нарушает общепринятые нормы этикета. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.Папа Римский Франциск, настоящее имя которого Хорхе Марио Бергольо, скончался в понедельник в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане из-за инсульта. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Торжественная церемония прощания с понтификом проходит в субботу, а его похороны состоятся в римской базилике Санта-Мария-Маджоре, согласно его завещанию, что отличает его от многих предшественников, которые были погребены в Ватикане.На похоронах присутствующие мужчины одеты в темные костюмы или фраки, а женщины - в черные наряды, некоторые из них в головных уборах. Однако Зеленский выделяется среди всех своим выбором - армейским камуфляжем черного цвета.Ранее Зеленский не раз пренебрегал нормами этикета во время встреч с западными лидерами. Например, на встрече с Дональдом Трампом он пришел не в деловом костюме, что вызвало недовольство американского президента. Конфликт между ними произошел 28 февраля в Вашингтоне, когда Трамп "вышвырнул" Зеленского после того, как почувствовал неуважение. В ответ на вопрос о том, когда он наденет костюм, Зеленский заявил, что сделает это "когда закончится" конфликт. Один из журналистов отметил, что "некоторые американцы недовольны тем, что Зеленский не уважает официальный стиль".

https://1prime.ru/20250426/ukraina-857045273.html

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общество , ватикан, вашингтон, владимир зеленский, дональд трамп, папа римский франциск